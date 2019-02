Dopo settimane di crisi, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale, Nilufar e Giordano si sono lasciati. I due ragazzi hanno spiegato i motivi sul social. Pare che la Addati e Mazzocchi siano troppo diversi caratterialmente e che questo li abbia portati a frequenti litigate.

“Perdonatemi se scrivo, ma ho difficoltà a parlare di questa situazione. – ha scritto Nilufar – La storia tra me e Giordano è finita. Non entrerò nei dettagli di quella che è la nostra vita privata. Perché non lo trovo giusto. Siamo persone diverse, ci abbiamo provato ma non è andata. Abbiamo modi diversi di vedere l’amore e le relazioni. Siamo in momenti diversi delle nostre vite. Non ci siamo trovati. Non è un momento facile, per niente. Sto cercando di recuperare un po’ di serenità. Vi prego di essere comprensivi. Vi abbraccio tutti.”

“Ciao a tutti ragazzi. Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilufar non sono andate bene. – ha scritto Giordano – Scrivo questo per rispetto di tutte le persone che ci hanno sostenuto nei momennti bello e brutti. Perché tutto questo è stato bello anche grazie a voi. Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete. Per questo non entro nei dettagli. Perché non fa parte di me. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene. Ognuno ha le sue ragioni, ho fatto molti errori anche io e me ne assumo le responsabilità. Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego in questo momento difficile di avere rispetto. Rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi. Scrivo questo perché ho letto tante cattiverie su di me e su di lei.”