Non solo Taylor Schilling di Orange Is The New Black, ieri anche Nikki Blonsky ha fatto coming out. L’attrice di Hairspray ha pubblicato un video su Tik Tok in cui balla sulle notte dell’iconica ‘I’m Coming Out‘ di Diana Ross e poco dopo ha caricato su Instagram una foto con la scritta gigantesca: “I’m gay!”

NIKKI BLONSKY AKA TRACY TURNBLAD FROM THE MOVIE HAIRSPRAY JUST CAME OUT AS GAY ON TIMTOK EVERYONE SHUT UP pic.twitter.com/OR5hJjC8IT — rae baby ✰ | BLM + ACAB (@prettyfooI) June 29, 2020

.@NikkiBlonsky from the movie ‘Hairspray’ has come out as gay. 🌈 pic.twitter.com/RYRaVJNbhb — Pop Crave (@PopCrave) June 30, 2020

Nikki è stata sommersa da commenti positivi dei suoi follower e da migliaia di utenti di Tik Tok ed ha ringraziato tutti, anche i siti che hanno parlato del suo coming out (Perez Hilton compreso).

“Onorata di condividere il titolo con Taylor Schilling. Grazie per l’attenzione Perez Hilton! Ti mando un abbraccio. Sono incredibilmente commossa dai vostri post. Grazie per l’amore e il supporto, questa comunità è la migliore famiglia di cui far parte. […] Ringrazio tutti di cuore è bellissimo vedere quanto affetto sto ricevendo in queste ore, non potevo immaginarlo nemmeno nei miei sogni più belli. Quindi grazie davvero di cuore per tutto il vostro supporto e amore”.