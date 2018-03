Titolo: NIGHT CLUB – LAVORO FIGURANTE DI SALA PER RAGAZZE



Azienda: MISS NIGHT CLUB – Offerte Lavoro Night Club



Descrizione: Sei in cerca di un lavoro immediato e dai guadagni sicuri?? Ami la vita notturna e divertirti?? Le migliori OFFERTE DI… LAVORO IN NIGHT CLUB & LAP DANCE con la nostra agenzia! Selezioniamo giovani ragazze da inserire come FIGURANTI DI SALA in…

Luogo: Trapani