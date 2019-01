“È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla carriera a Peppino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 volte, forse il premio alla carriera….” Peppino Di Capri cerca di calibrare le parole parlando con l’Adnkronos del Premio alla Carriera del festival di Sanremo, che sarà conferito a Pino Daniele, ma non nasconde una certa delusione perché, per lo stesso premio, era stato candidato con una petizione lui stesso. “Un po’ confesso di averci sperato. A questo punto getto la spugna“, dice Di Capri per il quale era partita una petizione web che aveva raccolto numerosi consensi.

