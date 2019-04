Il Napoli dice addio all’Europa League. Al San Paolo gli azzurri, chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 subito a Londra una settimana fa, sono costretti a capitolare 1-0 nella gara di ritorno dei quarti contro l’Arsenal. A decidere la sfida in favore dei ‘gunners’ il gol su punizione di Lacazette al 36′.

Il primo affondo è della formazione ospite con Lacazette che viene servito da Kolasinac in piena area, il francese al momento del tiro viene fermato da un difensore. Al 7′ una punizione dall’altezza del corner costringe Meret all’intervento in tuffo per allontanare. L’11 di Emery fa la partita, ci prova ancora Lacazette fermato dal muro della difesa azzurra. Segnali di risveglio per gli azzurri al minuto 16 quando su corner per i ‘gunners’ Koulibaly ruba palla innescando il contropiede del Napoli, la palla arriva a Callejon che dal cuore dell’area piazza un tiro con Cech che di piede chiude lo specchio della porta. Adesso è il Napoli che prova ad impostare obbligando gli ospiti a difendersi.

Al 24′ colpo sotto di Milik che segna, l’arbitro Hategan annulla per un fuorigioco millimetrico. Sull’altro fronte conclusione a rete di Ramsey, respinge Chiriches. Napoli in avanti, Zielinski pennella per Milik, il polacco in tuffo non trova la porta. Poco dopo destro centrale di Aubameyang, nessun problema per Meret. Infortunio muscolare per Ramsey costretto ad uscire, al suo posto Mkitaryan. Al 36′ punizione dai 25 metri per l’Arsenal, Lacazette di destro infila Meret che assiste impietrito alla conclusione a fil di palo del francese. Ancora Arsenal al 39′, Lacazette mette al centro un suggerimento su cui non arriva Aubameyang. La frazione di gioco si chiude con due tentativi azzurri, prima con Callejon di testa e poi con un tiro al volo di Zielinski fuori misura.

