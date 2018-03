Secondo l’Economic Daily News, Apple non rilascerà nuovi iPhone nella prima metà dell’anno, nemmeno per quanto riguarda la nuova versione dell’iPhone SE di cui si è parlato in passato. Alla WWDC dovrebbe invece essere presentato un iPad Pro da 11 pollici.

Secondo questo report, non sono previsti nuovi iPhone nella prima metà dell’anno. Questa voce spegne le speranze di un iPhone SE di seconda generazione che Apple, almeno secondo altri rumor, avrebbe dovuto presentare proprio entro giugno. Non è escluso che questo modello venga invece lanciato in autunno, insieme ai due iPhone OLED da 5.8 e da 6.5 pollici e all’iPhone LCD da 6.1 pollici. Apple non aggiorna l’iPhone SE da quanto è stato lanciato nel marzo del 2016. fatta eccezione per la versione da 128 GB rilasciata un anno fa.

Stando alla stessa fonte, Apple presenterà un iPad Pro da 11 pollici durante il keynote della WWDC che si terrà nei primi giorni di giugno. Questo iPad dovrebbe avere cornici più sottili, nessun tasto Home e un design simile a quello dell’iPhone X. Prevista anche l’integrazione del Face ID per il riconoscimento facciale. Insieme a questo modello inedito, verrà rilasciato anche il nuovo iPad Pro da 12.9 pollici con design simile e Face ID. Entrambi i modelli dovrebbero integrare il processore Apple A11X a octa-core.