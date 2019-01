Il Festival di Sanremo 2019 è ormai alle porte, ma la presenza di Beppe Vessicchio è tutt’altro che certa. Il Maestro è anzi certo: “Stavolta lo vedrò dal televisore“.

Il Festival di Sanremo 2019 non avrà Beppe Vessicchio tra i suoi protagonisti. Mentre va delineandosi il programma della kermesse musicale più attesa dell’anno, arrivano notizie non positive per il direttore d’orchestra più amato d’Italia: stando alle sue parole, stavolta la sua presenza sul palco dell’Ariston rimarrà un’utopia.

Sanremo 2019, Beppe Vessicchio non ci sarà

Un’assenza destinata a far rumore, non fosse altro perché il Maestro è divenuto una sorta di personaggio social, suo malgrado, negli ultimi anni. A lanciare la notizia bomba è stato lo stesso direttore barbuto, che ha rilasciato le seguenti parole a Il Resto del Carlino: “Ad ora non ho avuto alcun contatto con i cantanti, né coi discografici. L’orchestra ha iniziato le prove… il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così“.

Analoga situazione si era avuta due anni fa, quando fu il mondo dei social a mobilitarsi per far tornare sul palco dell’Ariston quello che è divenuto una vera e propria icona della kermesse nel corso degli anni. Succederà la stessa cosa anche in questo 2019?

Beppe Vessicchio e Claudio Baglioni

Di certo la sua presenza o meno non è dipesa da Claudio Baglioni. Per il direttore artistico, infatti, il Maestro ha profuso parole lusinghiere: “Anche Claudio, come Baudo, ha profuso molte energie, ma in maniera diversa. Da cantante, da compositore, disponibile al confronto, senza limiti di orari e di importanza dei colleghi, non è entrato nel merito di creazioni già ponderate. L’unico direttore artistico ad aver inviato dal suo cellulare privato un sms ai Big esclusi, prima che radio e tv ne dessero notizia“.

La speranza è che alla fine, a sorpresa, e magari su richiesta dello stesso Baglioni, sia concessa a Vessicchio almeno una passerella, in nome della tradizione.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo