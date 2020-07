Regola numero uno: lavarsi le mani, sempre e comunque. In ogni caso prima dei pasti, dopo essere andati in bagno, dopo aver giocato in giardino (ma anche in classe) e dopo aver toccato qualcosa di sporco: lavarsi le mani frequentemente deve diventare una routine per tutti, anche per i più piccoli. Ma è così o entriamo nel capitolo dei desideri irrealizzabili degli adulti? Per scoprire se almeno le lavano a scuola, le mani, è stata condotta un’indagine durante la pandemia di Covid-19 dal Global Hygiene Council, un organismo che opera a livello mondiale per la tutela della salute attraverso l’igiene. Secondo i dati raccolti in alcuni paesi, fra cui però non c’è l’Italia, a scuola più di 4 bambini su 10 non si lavano sempre le mani prima di andare a mensa o dopo aver usato il bagno e ben 1 su 10 ha dichiarato che nella struttura scolastica non c’è il sapone. Dato che ignoriamo del nostro paese.

L’indagine: 4 su 10 non lavano le mani

L’indagine ha coinvolto 700 bambini di età fra i 5 e i 10 anni, che frequentano la scuola primaria in Arabia Saudita, Australia, Cina, India, Indonesia, Regno Unito e Sudafrica. Ai bambini sono state fatte domande sul lavaggio delle mani a scuola, a casa e in altri ambienti. Dai questionari emerge che il 42% di loro non lava sempre le mani a scuola e una percentuale simile (circa il 40%) dichiara che il sapone non è sempre disponibile, e anzi per il 10% non lo è mai. A fronte di questi dati gli specialisti richiamano l’attenzione sulla necessità di cambiare la situazione al rientro degli studenti a scuola dopo il lockdown, sia eliminando le barriere, come l’assenza di sapone, sia sensibilizzando gli insegnanti e il personale scolastico. Nel documento gli esperti rimarcano il forte impatto che l’igiene delle mani ha nel combattere vari patogeni: secondo un recente studio pubblicato su the American Journal of Infection Control, potrebbe ridurre il rischio di infezioni comuni fino al 50% e la necessità di ricorrere agli antibiotici fino al 30%.

Gli operatori sanitari

Lavare le mani rimane una misura essenziale, durante una pandemia e in tempi normali, sia per i bambini sia per gli adulti, come ci spiega Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto superiore di Sanità. “Non ho notizia di studi analoghi in Italia – racconta l’esperto – tuttavia qualche anno fa, ad esempio, è stata condotta un’indagine in Emilia-Romagna sulla quantità di gel idro-alcolici consumata da parte degli operatori sanitari negli ambienti ospedalieri, un indicatore indiretto dell’abitudine all’igiene delle mani”. Dall’indagine è emerso che l’utilizzo non era ancora a livello ottimale e c’era un buon margine per migliorare. “In quel caso – chiarisce D’Ancona – grazie a specifiche campagne di sensibilizzazione si è raggiunto e superato lo standard di riferimento”.

Sensibilizzare, sensibilizzare

Insomma, se c’è ancora un gap da colmare per il personale negli ospedali, tanto più vale in altri ambienti e nelle fasce d’età più giovani. “A tal proposito – aggiunge l’epidemiologo – ci sono varie iniziative come la giornata mondiale per il lavaggio delle mani che si tiene ogni anno il 15 ottobre. All’interno della manifestazione insegnanti e personale scolastico possono proporre delle idee e delle sfide ai loro studenti”. E tante si sono già tenute, come ad esempio la “Sfida Creativa”, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità e sostenuta in Italia dalla Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica. Questa sfida ogni anno coinvolge anche gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie degli atenei italiani nel realizzare un’idea creativa per divulgare l’importanza dell’igiene delle mani (qui un esempio di un video vincitore della sfida).

“È importante partire dagli adulti, in questo caso si trattava di studenti di medicina”, commenta D’Ancona, “per poi arrivare a spiegare il messaggio bambini, magari trovando modalità ludiche e proponendo il momento del lavaggio delle mani come un gioco”.

Come lavarle correttamente

Per quanto riguarda i bambini a scuola – ma vale anche per gli adulti – possono usare una soluzione idro-alcolica (con almeno il 60% di alcol) oppure acqua e sapone. “Nel primo caso si deve passare il gel sulle mani per almeno 20 secondi – sottolinea D’Ancona – mentre se si usa acqua e sapone, dal momento in cui si apre il rubinetto al momento in cui lo si chiude dovrebbero trascorrere almeno 40 secondi, 20 se consideriamo soltanto la durata dell’insaponamento”. Quando i bambini sono a scuola dovrebbero ripetere il lavaggio più volte. “In generale i momenti essenziali – aggiunge D’Ancona – sono dopo essere andati in bagno, prima della merenda o del pranzo e dopo aver giocato in giardino, dove è più facile sporcarsi le mani”. Il tutto deve essere accompagnato, soprattutto in tempo di pandemia, da un’accurata sanificazione degli ambienti e delle superfici, come banchi e sedie, con cui gli studenti vengono in contatto.







