Ora ha una casa Sabrina Vittoni, la ventunenne disabile di Villadossola, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola, che si era vista rifiutare un alloggio in affitto a Omegna. L’incontro tra i proprietari dell’appartamento e il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, ha sortito l’effetto sperato e la giovane di Villadossola potrà andare ad abitare nell’alloggio che aveva scelto dopo aver trovato lavoro nella cittadina.

L’appuntamento per il contratto è già stato preso: la firma avverrà a fine settimana. Racconta Sabrina: “Con i proprietari ci siamo confrontati e scusati a vicenda: loro non avevano capito la situazione, io chiaramente mi ero sentita spiazzata dopo il loro passo indietro”. La ragazza, che vive su una sedia a rotelle, dopo avere trovato lavoro a Omegna aveva anche contattato un’agenzia immobiliare della cittadina piemontese, accordandosi per la casa e pagando la caparra, ma il giorno dopo, aveva raccontato, i proprietari avevano rifiutato la proposta: “Hanno detto che non vogliono affittare a persone disabili – ha raccontato – Non mi hanno voluto né parlare al telefono né incontrarmi, forse temevano che per colpa della mia disabilità potessi fare delle modifiche all’appartamento”.

Il sindaco Marchioni aveva subito promesso un interessamento, dicendosi pronto a mediare ma anche “disposto personalmente ad aiutare Sabrina per tutelare i suoi diritti”. La mediazione con i proprietari è andata a buon fine: Sabrina avrà la sua casa.