Nicolò Scalfi di Caduta Libera nella giornata di oggi è stato ospite a Tv Talk su Rai Tre ed uno degli analisti gli ha chiesto delucidazioni su quanto trapelato online in merito ad una sua ipotetica partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Nicolò non ha smentito, ma ha un po’ ridimensionato la notizia parlando anche di Pechino Express:

“Isola dei Famosi? Mi è stata fatta questa domanda in un’intervista ed ho risposto che io guardo solo due reality: in primis Pechino Express e successivamente L’Isola dei Famosi. Ho detto che sarebbe una bella sfida per me, ma da qui a parteciparci ce ne passa. Su internet gira molto, mi mandano degli screen che io neanche conosco. Ovviamente se me li proponessero ci farei un pensierino. Ma non è importante, non cerco visibilità: sto studiando per diventare un giornalista televisivo”.