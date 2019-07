Nicolò Scalfi, archiviata la sua esperienza a Caduta Libera (dove è stato campione per ben 88 puntate), guarda avanti e intervistato da Il Giornale di Brescia ha confessato che non ha intenzione di chiudere definitivamente con la televisione.

Il volto pulito che ha conquistato figlie, mamme e nonne di Canale Cinque vuole da una parte continuare gli studi per diventare giornalista sportivo “amo il calcio, non saprei stare senza” e dall’altra partecipare come naufrago alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi “Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?“.

Tutt’ora volto Mediaset (dovrà infatti presenziare ai vari tornei di Caduta Libera), Nicolò Scalfi potremmo presto vederlo anche alle prese con i cocchi (e qualcuno di voi, fra i commenti di questo articolo, lo aveva già ipotizzato)!

Io – dopo aver ammirato su BitchyX l’altro suo talento – non vedo l’ora di vederlo in costume spiaggiato a L’Isola dei Famosi, quindi Alessia Marcuzzi prendi nota.