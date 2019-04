Nicolò Ferrari qualche giorno fa è volato in Tunisia e non per godersi una vacanza di relax, ma per sottoporsi ad un intervento chirurgico al setto nasale. Un’operazione necessaria e non fatta per una questione estetica, ma per problemi di salute.

“Tutto bene, tutto a posto. Amici non ho fatto nessun incidente. Mi sono solo operato. Avevo un problema respiratorio da tanti anni ed è poi peggiorato perché avevo placato una rissa e mi ero preso una botta fortissima”.

Il post-operazione è stato spiattellato su Instagram ed alcuni suoi haters lo hanno criticato. Nicolò Ferrari ha per questo motivo replicato duramente:

“Sinceramente non mene frega un tubo di far parlare di me, e credo sia lampante che non sono proprio un figo pazzesco in questo momento. Ho semplicemente desiderato essere sincero con le persone che mi seguono, molta gente si opera e poi nega, io non ho nulla da nascondere e voglio essere chiaro e cristallino con chi mi segue. Invece di tenere tutto nascosto per poi ricevere 3000 domande dopo sui social vedendo le mie nuove foto, ho preferito dire tutto subito.”

E ancora:

“Penso di aver fatto bene, anche perché molte persone in direct mi stanno dando tanti consigli sul post operatorio e ci stiamo confrontando per quanto riguarda l’intervento e altre cose.”

Ora dobbiamo solo aspettare un paio di settimane per vedere come sarà Nicolò con il naso nuovo.