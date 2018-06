Nicolò Brigante e Virginia Stablum di Uomini e Donne sono riusciti a rompere il record di durata di fidanzamento breve considerando che si sono lasciati dopo circa un mese dalla scelta.

Ad annunciare la rottura è stato l’ex tronista su Instagram:

“Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato a una battuta d’arresto. Premetto che non ci sono state incomprensioni o tradimenti, ma […] non è scattato quello che pensavamo potesse scattare una volta fuori da Uomini e Donne”.

Notizia confermata anche dalla Stablum (che è l’ex di Ignazio Moser)

“Ho deciso di parlare solo ora poiché come ho detto dal primo giorno, volevo davvero conoscere una persona per costruirci un rapporto e una storia seria anche al di fuori del contesto televisivo. Io e Nicolò abbiamo fatto di tutto affinché questo rapporto diventasse qualcosa di più importante, mi ci sono dedicata senza riserve e in modo totale, ma purtroppo quando il lavoro o altro non lasciano spazio ai sentimenti vuol dire aver perso di vista la cosa più importante”.