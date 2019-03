Nicoletta Larini nella puntata (soporifera) di ieri sera è sbarcata in Honduras per fare una sorpresa a Stefano Bettarini, ma per riuscire nell’intento si è calata a tutti gli effetti nei panni di una naufraga insieme alla compagna di Kaspar Capparoni, sostenendo la prova dell’Uomo Vitruviano.

Nicoletta, dopo essersi gettata dall’elicottero e vinto la prova, è riuscita a riabbracciare il suo Stefano che è uscito vincente pure dallo scontro con Paolo Brosio, che è stato così costretto a tornare a casa.

Conoscendo Nicoletta sarebbe stata una bella naufraga, sicuramente molto di più di tante altre che sono passate da (o che sono tutt’ora) lì.

Peccato.

È @StefanoBettarin a superare la Prova dell’Uomo Vitruviano! Complimenti, è ora di rivedere Nicoletta! 😍 #Isola pic.twitter.com/vIjZdaOaLv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 18 marzo 2019

Nicoletta batte sul tempo Veronica totalizzando 2:08! #Isola pic.twitter.com/vpGsnA6nb5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 18 marzo 2019

Qualcuno ha premuto il tasto rewind ⏪? #Isola pic.twitter.com/lBQyKbsbu9 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 18 marzo 2019

