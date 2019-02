Nicoletta Larini nuovamente in lacrime, questa volta però non è colpa del suo fidanzato. La ragazza stava tornando da Milano (dove era andata per partecipare a L’isola dei Famosi) ed era diretta verso casa a Viareggio, quando si è persa in autostrada ed è andata nel panico.

La Larini è partita dal capoluogo lombardo, poi all’altezza di Bologna ha trovato un’incidente, ha sbagliato strada ed è finita a Novara (in Piemonte!).



“Aiuto, mi sono persa. Non ho internet, non so dove devo andare, mi sono persa in autostrada e non mi era mai successo. C’è stato un incidente sull’A1 ed è stata chiusa: per colpa di qualcuno che non sa guidare e non sta attento succede questo e ci rimettiamo tutti. Adesso sono in un Autogrill e sto cercando di capire cosa fare. – ha spiegato Nicoletta Larini – Sono riuscita a collegarmi a internet per cinque minuti. Ho chiamato la Polizia stradale e mi ha spiegato quello che devo fare. Adesso forse ho capito cosa devo fare. Ho saputo che nell’incidente di oggi ci sono stati dei feriti. Quindi volevo dire che mi dispiace molto.”.

La ragazza diè scoppiata a piangere ed ha pubblicato delle storie Instagram nelle quali si è sfogata con i follower.

Nicoletta appena arrivata a casa ha deciso di cancellare i video nei quali era in lacrime: “Ho cancellato tutti i video perché tanto avete capito che sono arrivata sana e salva”.

Adesso saprà cosa chiedere a Stefano come regalo di Natale…



La reazione del web al “tour” di Nicoletta Larini.

#NicolettaLarini si è persa in autostrada. Tornava a Viareggio da Milano e, a causa di un incidente a Bologna, si è ritrovata a Novara. Ha fatto delle Instagram Stories invece di aprire Google Maps. Ma perché? PERCHEEEEEEEEEE? — AnnaLisa (@lamiadobermann) 23 febbraio 2019

Nicoletta Larini state of mind pic.twitter.com/gP9fToW3Hh — Val (@lanemicageniale) 23 febbraio 2019