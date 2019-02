La scorsa settimana Fabio Colloricchio ha annunciato la fine della sua relazione con Nicole Mazzocato.

“Ci tengo a fare queste Instagram Stories perché voi avete visto nascere la mia storia con Nicole, e in questi giorni ci continuate a chiedere perché non postiamo foto insieme e perché siamo così distanti. Dal momento che voi avete seguito tutta la nostra storia e avete anche tifato per noi, è giusto che voi sappiate che tra noi è finita.

In questi giorni in molti hanno parlato di corna, ma ieri è stata Nicole a fare chiarezza con un’intervista rilasciata a Spy.

“Non c’è qualcosa di nascosto. Tutti ipotizzano messe in scena e tradimenti, ma noi siamo sempre stati sinceri, prima con noi stessi e poi con gli altri. Abbiamo semplicemente caratteri e origini diverse. Per quanto a molti possa sembrare una cosa di poco conto, non lo è. Tutto questo ha inciso molto sul rapporto di coppia. Con la differenza che all’inizio pensavo a noi in maniera romantica, che il nostro amore avrebbe superato le difficoltà. ora vedo la realtà in modo diverso. Se non si riesce a trovare un giusto equilibrio di coppia, i sentimenti e la storia vengono trascinati in un vortice senza fine. Noi eravamo il giorno e la notte.

C’erano anche dei progetti di famiglia. Tra le storie che ho avuto in passato ho identificato solo lui come padre dei miei figli o marito. Ma non è andata. Abbiamo tentato tutto il possibile e l’immaginabile per restare insieme. Siamo anche andati a fare terapia di coppia. Questo perché credevamo in noi e nei nostri sentimenti, ma non è servito.

Come sto adesso? Diciamo che quattro anni non si cancellano in pochi giorni. Io e Fabio eravamo abituati a stare insieme 24 ore su 24. Il distacco è doloroso e il non sentirsi non è facile. Ma abbiamo deciso così, vogliamo perseverare il bel ricordo della nostra storia. Posso dirvi però che sono abbastanza serena”.