Si chiude con una querela la relazione fra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio.

L’italo-argentino, che ora si trova in Honduras nel cast di Supervivientes, ha infatti parlato nuovamente male di Nicole Mazzocato svelando in diretta televisiva quello che sarebbe stato a tutti gli effetti un tradimento. Non fatto, ovviamente, ma ricevuto.

Secondo il racconto di Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato lo avrebbe cornificato, ma nonostante questo l’avrebbe perdonata.

“Cosa pensa Nicole di me e Violeta? Sinceramente non mi interessa, l’ultima volta che l’ho vista era alle Maldive con un ragazzo. Penso che si stia rifacendo la sua vita. Per quasi un anno la relazione è stata molto brutta ed ho perdonato anche un suo tradimento, ma da allora la nostra storia non è stata più la stessa”.

Dichiarazione a cui la Mazzocato ha risposto:

“Da donna quale mi reputo contino a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva il karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome o per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona, ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine”.

Ovviamente gli autori di Supervivientes informeranno sicuramente Fabio di quanto successo e nel mentre preparo i popcorn. Chiedo anche a certi miei colleghi che ogni mattina vengono qua a fare copia – incolla che citare la fonte è sinonimo di professionalità.

