Nicole Mazzocato è passata dalle parole ai fatti ed ha querelato Fabio Colloricchio colpevole di aver parlato male di lei durante la sua esperienza a Supervivientes, in Honduras. Durante il reality, l’ex tronista ha infatti più volte deriso la Mazzocato:

“Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca. Violeta è molto più bella di Nicole. Con Nicole c’era passione, ma volevo più passione di quanta ce ne fosse. Cosa pensa Nicole di me e Violeta? Sinceramente non mi interessa, l’ultima volta che l’ho vista era alle Maldive con un ragazzo. Penso che si stia rifacendo la sua vita. Per quasi un anno la relazione è stata molto brutta ed ho perdonato anche un suo tradimento, ma da allora la nostra storia non è stata più la stessa”.

Parole che avrebbero ferito Nicole che ha così deciso di passare per vie legali.

“Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti alla nostra intimità. Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi, così sono passata alle vie legali e l’ho querelato. Non ci si comporta così con una ex fidanzata e nemmeno con qualsiasi altra donna. La produzione del programma mi ha invitato per farmi ribattere ma non ci sono andata, altrimenti avrei mancato di rispetto a Thomas, l’uomo che amo. Ora voglio pensare solo a lui e alla recitazione. Perché ci siamo lasciati? È semplicemente venuto meno l’amore. Una sera ci siamo ritrovati a casa nostra, ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Che cosa facciamo?’. Non avevamo più un rapporto intenso, passionale. Sono stata sincera, gli ho detto che non ero più innamorata, e Fabio ha detto che era lo stesso per lui. Ci siamo lasciati serenamente e di comune accordo. Quando ho saputo che avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi in Spagna gli ho anche scritto per augurargli buona fortuna”.