Nuovo giorno, nuova polemica che travolge Nicola Vivarelli, che probabilmente è il corteggiatore più criticato di Uomini e Donne. Dopo l’accusa di omofobia, di strumentalizzare la sua divisa e di prendere in giro Gemma Galgani, adesso i fan della trasmissione mariana hanno scovato un altro post particolare del bel toscano. Nel 2014 Sirius ha dato della vecchietta a sua mamma, che all’epoca aveva 47 anni. Nei gruppi Facebook dedicati a Uomini e Donne è scoppiata la polemica e questi sono solo alcuni dei commenti.

“Se una donna di 50 anni è vecchietta allora la mummia cos’è?”

“La madre è vecchia? Ma lui sta con la nonna adesso”.

“Ma chi vuole prender e in giro? Vecchia a 40 anni e poi corteggia le 70enni?”

Non voglio difendere Sirius, ma in questo caso è evidente che abbia risposto in modo ironico ad un’amica su Facebook.

Intanto Nicola Vivarelli ieri a Uomini e Donne ha fatto sapere che sua nonna e sua mamma sono felici per lui e Gemma: “Sono a casa e sono felici per me. Mia madre vuole solo la mia felicità e sa bene che io sono contento con Gemma. Anche mia nonna ha preso bene al notizia, è contenta per me“.

Si credici che la nonna e la mamma so contente…non staranno uscendo di casa per la vergogna 🤦‍♀️🤦‍♀️#uominiedonne — SarahB (@Juventinainside) May 7, 2020

la mamma e la nonna di Nicola felici della nuova frequentazione #uominiedonne pic.twitter.com/ZUuSWjenI2 — ele (@bluesuol) May 7, 2020