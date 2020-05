Nicola Vivarelli è l’assoluto protagonista di queste nuove puntate di Uomini e Donne. Nonostante la grande differenza di età Gemma Galgani è affascinata da ‘Sirius’ , ma adesso dal passato del ragazzo spunta un’ex non proprio convinta della sua buona fede. La redazione di Fanpage ha raggiunto Chiara Vannucci, ex fidanzata di Nicola e la ragazza ha parlato senza problemi della sua relazione con ‘Sirius’.

“Uomini e Donne l’ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra e sì, Nicola è il mio ex fidanzato. Ieri mi ha scritto un amico per dirmi che l’aveva visto in trasmissione. Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno. Io ho 32 a giugno. Sono un po’ più grande di lui, Nicola è del 1994. Adesso ne ha 26. Non so se Nicola abbia avuto altre donne più grandi dopo di me, io sono stata la sua prima fidanzata. All’epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato”.

Chiara ha anche fatto una rivelazione sul passato di Nicola Vivarelli. Pare infatti che il bel toscano anni fa abbia fatto dei provini per partecipare a Uomini e Donne e che sia rimasto molto male quando la redazione della De Filippi non l’ha ricontattato.

“Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia. In quel momento eravamo solo amici, per questo abbiamo fatto il provino. Parlo proprio degli inizi della nostra conoscenza, quando avevamo lo stesso giro di amici. Dopo il provino, mi ricontattarono per fare una seconda intervista ma non accettai. Lui non fu richiamato e ci rimase male”.