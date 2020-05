È stato accusato di aver strumentalizzato al sua divisa, di essere andato a Uomini e Donne solo per le telecamere e di aver preso in giro Gemma Galgani e adesso diversi spettatori dello show mariano hanno tacciato Nicola Vivarelli anche di aver usato termini omofobi. Sirius anni fa sotto ad un suo post Instagram ha scritto “sono gay” e subito dopo ha usato gli hashtag “gay, “gay pride”, “gayo” e anche “finocchi0”. Alcune mie b!tches purtroppo mi hanno fatto notare che non è stato un caso isolato e che il ragazzo ha scritto altri insulti omofobi su Instagram. Sotto ad uno scatto di un amico, il corteggiatore di Gemma Galgani ha scritto: “#omosessuale #fr**io #finocch**”.

Mi sembra chiaro a questo punto che Sirius non abbia mai fatto coming out, la realtà è che ha usato termini offensivi in maniera leggera. Ovviamente si tratta degli errori di un ragazzino, lo stesso che dopo aver fatto la fila per farsi una foto con Jack Vanore gli ha dat del cogli**e su Facebook. Evitiamo quindi di scrivere su Twitter che Nicola è gay, che ha fatto coming out sui social e che sta prendendo in giro Gemma perché in realtà non gli piacciono le donne. Mi auguro solo che Nicola a 26 anni capisca che non fa una bella figura a lasciare queste schifezze sui social.

Ho letto su instagram che Sirius protrebbe essere gay

