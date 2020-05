Da quando Nicola Vivarelli si è mostrato a Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne, molti telespettatori hanno iniziato a chiedersi cosa abbia spinto questo 26enne a corteggiare la dama del Trono Over.

Sirius ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui rivela il vero motivo per cui sta facendo la corte a Gemma. Il bel toscano ha confessato che le ragazze della sua età non l’hanno mai capito ed ha anche aggiunto che spera che la sua storia con la Galgani abbia un lieto fine.

“Io vivo in mare per otto mesi l’anno. Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me, sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore.

C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Il motivo per cui sto corteggiando Gemma? Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.