L’altro Festiva: il conduttore del nuovo Dopo Festival, in onda su RaiPlay, sarà Nicola Savino.

Nicola Savino sarà al timone de L’altro Festival, il nuovo nome del tradizionale DopoFestival che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 dopo le serate del Festival di Sanremo di Amadeus.

Lo ha annunciato lo stesso direttore artistico della kermesse ligure durante una puntata di Viva RaiPlay!, lo show condotto dal suo grande amico Fiorello.

Sarà dunque la storica voce di Radio Deejay ad accompagnare gli spettatori in questa nuova versione del DopoFestival, ribattezzata L’altro Festival. Una trasmissione che non andrà in onda su Rai 1, come negli anni precedenti, bensì su RaiPlay, in esclusiva streaming. Un modo per consentire a chiunque e dovunque di poter godere dello spettacolo.

L’annuncio della scelta di Nicola Savino è stato fatto da Amadeus a Viva RaiPlay!, il programma condotto da Fiorello. I due hanno aperto una misteriosa scatola durante lo show, e da questa è uscito proprio il deejay e presentatore, che ha reso ufficiale il suo nuovo ruolo, dichiarando: “Sarà una cosa piratesca, libera“.



Non sarà la prima volta per Savino nello show che segue tradizionalmente il Festival. Il conduttore nativo di Lucca ha infatti già guidato la trasmissione nel 2016 e nel 2017.

Inoltre, la scelta di mandare il DopoFestival in onda solo tramite Internet non è una novità assoluta. Già nel 2015 era stata presa la stessa decisione per il programma all’epoca condotto da Saverio Raimondo, che andava in onda solo sul sito ufficiale della Rai.

Cosa aspettarci da questo L’altro Festival? Grande leggerezza, divertimento e provocazioni da parte di tutti i protagonisti della kermesse di spettacolo più attesa della musica italiana.

