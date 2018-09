Sono 24 ore che tutti stiamo ridendo per la storia di Nicola Panico nascosto dentro l’armadio di Sara Affi Fella, mentre fuori casa la ragazza si stava chiarendo con Luigi Mastroianni.

Ieri Nicola ha detto ai suoi follower di aspettare a giudicare.

“Ragazzi prima di giudicare, prima di fare, prima di dire, ascoltate la verità e poi ne parlate. […] Ho letto molte cose non vere o comunque riferite male. Aspettate per favore prima di giudicare, poi direte la vostra.”

Poche ore fa l’ex di Sara ha anche smentito di essere mai entrato nell’armadio della Affi Fella.

“Ragazzi sto fatto dell’armadio è una cag*ta. […] La verità non è proprio questa, il fatto di me nell’armadio non è vero non è andata così”.