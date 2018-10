Nicola Panico e Pietro Tartaglione sono passati dalle parole ai fatti ed oggi si sono denunciati a vicenda. Ecco cosa ha scritto Nicola su Instagram:

“Nelle ultime ore sono stato accusato di cercare visibilità. Vorrei far presente che forse questa è una necessità sua, visto che i messaggi che io gli ho inviato (in totale buona fede, anche se infastidito per le sue parole) erano privati ed era giusto che la nostra conversazione rimasse tale. Lui che ambisce a diventare avvocato dovrebbe ben sapere che, usare determinati termini, significa diffamare una persona e che pubblicare conversazioni private significa ledere la privacy di un ulteriore soggetto che non ha dato nessuna autorizzazione a diffonderne i contenuti. Evidentemente i cinque minuti di visibilità servivano a lui”.