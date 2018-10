Nicola Panico e Pietro Tartaglione ci hanno regalato una serata decisamente trash a causa delle offese / minacce che si son scambiati su Instagram al suon di ‘ce la risolviamo fra noi‘.

Il primo conflitto fra i due risalirebbe a circa un mese fa, quando Pietro Tartaglione – commentando l’affaire Sara Affi Fella – avrebbe detto che Nicola è “una vergogna del genere maschile”.

L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, venuto a conoscenza di questa uscita infelice, ha contattato Tartaglione mettendolo davanti ad un bivio: o la questione la risolvono in tribunale o ‘come vuoi, dove vuoi, quando vuoi‘.

Nicola, nei messaggi che ha inviato a Pietro, insiste per un incontro dal vivo per ‘risolvere i problemi’, ma Tartaglione non si è lasciato intimidire ribadendo che “uno che accetta che la sua fidanzata si bacia con altri per business per me non è un uomo“.

Ecco i messaggi che Nicola ha mandato a Pietro:

Pietro Tartaglione contro Nicola Panico: “E’ un camorrista”

Pietro ha poi replicato con un video, in cui aggrava la sua posizione dando del camorrista all’uomo: