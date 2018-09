Sono giorni che Nicola Panico lancia frecciatine che sembrano rivolte alla sua ex Sara Affi Fella (che si sta frequentando con Vittorio Parigini, calciatore del Torino).

“Mi sento come se venissi lasciato perché vado in discoteca e poi scopro che la mia ex si fidanza con un dj”.

“Sono giorni che chiedete tutti la stessa cosa. Appena lo riterrò opportuno dirò tutto, dirò come stanno le cose”.

Ieri un amico del ragazzo ha parlato con Fan Page ed ha assicurato che presto Nicola rivelerà qualcosa di così pesante da riscrivere quello che è successo fino ad oggi.

“Una fonte vicina al calciatore ha rivelato a Fanpage.it che presto il giovane potrebbe raccontare qualcosa che sarà in grado di riscrivere quanto è accaduto fino a oggi. La reazione arriva a pochi giorni dal momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato il suo amore con Vittorio Parigini. Deluso, probabilmente a causa di un’aspettativa, o addirittura una promessa, tradita, Nicola sta lanciando velate allusioni alla sua ex a mezzo social network. Adesso una persona a lui vicina rivela a Fanpage.it che la resa dei conti potrebbe essere vicina: “Le stories parlano chiaro. Lui sta aspettando si verifichino alcune cose prima di parlare. Intende metterci la faccia, ma presto racconterà tutto”. Di che cosa si tratta? Non è difficile immaginarlo.”

Che tutto questo sia legato allo sfogo dell’autrice di Uomini e Donne?Adesso speriamo che Nicola parli.

Fonte: gossip fanpage