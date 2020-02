Anticipo a Bologna per un Genoa reduce da tre risultati utili consecutivi. Ma Davide Nicola vuole ancora di più. “Voglio un turbo Genoa – ha detto il tecnico del Grifone – il Bologna è fortissimo e noi possiamo migliorare ancora”.“Tre risultati utili consecutivi fanno piacere ma sono troppo pochi e la nostra condizione ci impone di accelerare ulteriormente. Tra l’altro l’Emilia è terra di motori quindi vorrei vedere un turbo Genoa. Abbiamo la possibilità di poter migliorare ancora, sapendo che abbiamo agito su delle priorità e abbiamo sicuramente acquisito delle consapevolezze e la certezza che se ragioniamo e pensiamo da squadra possiamo essere ancora più competitivi. Il Bologna è una squadra fortissima per questo servirà un turbo Genoa, perché è una squadra che sa giocare e che ha ritmo e noi non dobbiamo e non vogliamo essere da meno. Ma questo lo dobbiamo fare attraverso il gioco, l’essere concreti e attraverso la lettura della partita”.

“Abbiamo provato anche altre ipotesi, non perché non ci fidiamo di Peter ma perché è giusto provare altre soluzioni. Bisogna ingegnarsi e trovare soluzioni diverse. Fa parte del processo di lavoro che attuiamo, passare dalle priorità alla consapevolezza e dalla consapevolezza passare all’evoluzione. Abbiamo provato diverse cose ma non parlo mai di chi c’è o non c’è, di chi è infortunato o ha delle problematiche. Io parlo di evoluzione, del fare le stesse cose con la capacità di farlo con interpreti diversi”.

Con lei allenatore già due gare senza subire reti. Per allungare la striscia positiva è quello che serve?

“Noi dobbiamo migliorare ancora su tante cose. Non mi concentro solo sul non subire gol ma sull’equilibrio di una squadra che è anche imparare a chiudere le partite quando è ora e spostarle su binari più congeniali. L’equilibrio tra produrre e non subire è quella condizione che ti fa avere più continuità”.

Ieri è stato inaugurato il centro sportivo, a quando l’apertura ai tifosi?

“Stiamo lavorando in questo senso e dalla prossima settimana pensiamo di aprire. E’ quello che vogliamo: avere la nostra gente vicino in settimana durante la preparazione, una cosa che ci può gratificare”.

Come ha visto l’inserimento di Soumaoro?E quanto è importante un elemento come Pandev?

“Soumaoro ha dimostrato di essere un giocatore preparato a giocare in certi contesti e dal punto di vista tattico ha mostrato intelligenza, doti e qualità . Di Pandev ho già parlato più volte su quanto sia importante per l’ambiente e per i compagni. Al pari dei suoi compagni non faccio classifiche di chi è più importante e chi meno. Ma la cosa che mi gratifica è vedere giocatori che stanno giocando meno alzare il tasso di qualità in allenamento per dedizione.Di questo sono orgoglioso perché significa che stanno anteponendo agli interesse individuali quelli del Genoa”.

Dopo le tre vittorie il Bologna potrebbe essere più rilassato?

“Non penso ci sia nessun rilassamento. Mi aspetto un Bologna molto competitivo, d’altronde lo dice classifica e i numeri che sono a suo favore. Mi aspetto da parte nostra la voglia di migliorare e continuare a lavorare. Siamo in una posizione di classifica che ci mette in condizione di fare di più”.

Ha valutato altre soluzioni tattiche come accaduto contro il Cagliari?

“Penso di riproporre tutto ciò che è nelle caratteristiche dei miei giocatori. Dobbiamo essere a nostro agio e questo significa che tutti sanno quello che devono fare. Come ho già detto ci vuole un mese per fare automaticamente alcune cose e ogni evoluzione, ogni adattamento richiede un allenamento aggiuntivo che non ci fa timore. Anzi fosse per noi staremmo tutto il giorno ad allenarci”.