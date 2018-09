Dopo aver parlato della rissa con Cardi B e delle presunte bugie della sua nemica, Nicki Minaj ha anche attaccato sul personale la collega.

La rapper di Chun Li ha massacrato Cardi, dandole della bugiarda e della donna che va avanti grazie alle mazzette.

“Questa donna è un pagliaccio, una bugiarda. Lei va avanti con la compassione e con le mazzette.

Bella sei entrata nella mia cultura. Ma io non ho mai dovuto sc*parmi un dj per far suonare le mie canzoni. Lei è andata avanti pagando le radio affinché trasmettessero le sue canzoni, facile attaccarmi e farmi passarmi da cattiva.

Tu chiami scarafaggi le donne nere, le vere femmine non lo farebbero mai. Non si attaccano le donne! Io non attaccherei mai una donna. Tu e il tuo f*ttuto uomo. Andatevene a fare in c**o.

Hai messo le mani su determinate persone e la cosa non va bene. Punto. Non faccio la str*nza in un reality show e non sono una di quelle spogliarelliste. Questa è all’apice della sua carriera e sta pensando a lanciare scarpe e bottiglie. Questa è arrabbiata e triste, ha seriamente bisogno di aiuto.”

A questo giro penso che Cardi le tirerà uno stivale dei suoi…



Really proud of nicki.

She worked too hard to tarnish her image in one night.

Payola cardi doesn’t know what that’s all about. If you have beef with someone. Rap it out. Release a diss track. Now that’s rap culture. Freedom !!🏳️ #QueenRadio — KING KUNTA (@seyeh_) 10 settembre 2018

Nicki been in this industry forever building her career slowly and cardi got famous too fast. Bam and everyone knew her lol. Who gets famous like that in such a little time if no money involved? There’s no way you just upload music and it gets billions of views just cause #payola — Lisa May (@LisaMayOfficial) 10 settembre 2018

When Nicki said Cardi has built her career off of sympathy and payola … my reaction : #QueenRadio pic.twitter.com/7aGttjrVAG — Sasha Fierce (@QBey12) 10 settembre 2018

