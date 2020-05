I fan di Nicki Minaj sono convinti che la rapper sia incinta, perché stamani ha pubblicato dei tweet davvero strani.

“Ho la nausea e vado spesso al bagno. Secondo voi, cosa significa questo? […] Tra un paio di mesi vi sorprenderò con un pancione. Adesso il mondo non è ancora pronto”.

Lmao. No throwing up. But nausea and peeing non stop. Omg what do u think this means guys???? Lmaooooooooooo https://t.co/NLxdgw01fD — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

La notizia della presunta gravidanza è stata confermata dal noto sito di gossip Hollywood Life, che ha rivelato che Nicki Minaj sta mangiando per due.

“Lei sta sicuramente mangiando bene in California durante la quarantena dovuta al Coronavirus, iniziata il 19 marzo. Sta mangiando per due: al bambino sono offerti dei cibi succulenti! La rapper ha anche detto di avere ‘voglie’ di carne e insalata, come se fosse davvero incinta”.

In questo caso io sono come San Tommaso. Aspetto le foto del pancione per credere alle parole di Nicki Minaj.

questa notizia di nicki minaj incinta rende le little mix ancora più leggendarie per averle strappato quel bop che non conosce morte di woman like me prima che diventi una full time mammina.

