Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj, Trollz: il video del nuovo singolo del rapper, in collaborazione con la Queen dell’hip hop americano.

Tekashi 6ix9ine ha unito le forze con Nicki Minaj per un nuovo singolo, Trollz. Si tratta del secondo brano dopo l’uscita di prigione del rapper di Bushwick dopo Gooba.

Un pezzo in cui Hernandez attacca gli hater, che anche negli ultimi tempi lo hanno preso di mira per una serie di comportamenti equivoci e non proprio irreprensibili. Stavolta però l’artista ha sposato una buona causa: parte dei profitti sarà infatti devoluta in beneficenza, come spiegato dalla Minaj.

Nicki Minaj con Tekashi 6ix9ine: il video di Trollz

Non è la prima volta che le strade di Tekashi e di Nicki si incrociano. I due avevano già collaborato nel 2018, quando diedero alle stampe il brano Fefe.

Stavolta però l’attesa era più importante, specialmente da parte dei fan di 6ix9ine, che gli hanno permesso con lo scorso singolo Gooba di diventare l’artista con il maggior numero di visualizzazioni su YouTube per quanto riguarda il genere hip hop nelle prime 24 ore di pubblicazione. Riuscirà Trollz a fare meglio? Ecco il video ufficiale:

Nicki Minaj e Tekashi 6ix9ine insieme per beneficenza

In un post su Instagram la femcee trinidadiana ha comunque spiegato che il brano avrà anche uno scopo benefico. Una parte dei profitti sarà infatti devoluta a favore di The Bail Project Inc., un fondo che fornisce assistenza alle persone in attesa di un processo che non hanno possibilità di pagarsi la cauzione.

Spiega la rapper: “Vogliamo proteggere e supportare le migliaia di persone coraggiose che lavorano in prima linea per la giustizia sociale e usano la loro voce per chiedere la fine delle violenze della polizia sugli americani neri. #BlackLivesMatter“.