Dopo aver lanciato una scarpa contro Nicki Minaj, Cardi B è stata scortata fuori dal party di Harper’s Bazaar ed è uscita scalza.

Cardi B leaving a New York Fashion Week party after throwing her shoe at Nicki Minaj 2018 // “Resurrection” by Dieric Bouts 1455 pic.twitter.com/bwdk9feVs5 — GUZZONI, Guilherme (@guzzzoni) 9 settembre 2018

Nicki ha fatto la sua uscita poche ore dopo, mostrando ai paparazzi di avere ancore le scarpe ai piedi.

Genia.

Nicki Minaj Showing the world she went home with her complete pair of Shoes 😥🤒😭 Pettiness + savagery 😭pic.twitter.com/SoI0wVULzI — Trouble maker 😒 (G.O) (@ObongRoviel) 8 settembre 2018

Nicki Minaj leaving after getting in a fight with Cardi B pic.twitter.com/a9truUUBja — La Diabla (@realstephy) 8 settembre 2018

Lei è uscita con le scarpe ai piedi, da sola. Senza essere scortata e cacciata. UNBOTHERED. Nicki Minaj QUEEN 👑 pic.twitter.com/1zGoUNTHm9 — Stefania🌺 (@stefaniaminaj) 8 settembre 2018

Leggevo che quando hanno scortato Cardi fuori non aveva entrambe le scarpe perché non riuscendo ad arrivare a Nicki con le mani ci ha provato per vie traverse ahahah (metodo già collaudato nel 2017 ⤵️) pic.twitter.com/zKnK9EjQdL — chiara. (@avoltegiulia) 8 settembre 2018