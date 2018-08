Dopo Justin Bieber anche Nick Jonas è pronto a sposarsi. Il cantante americano qualche settimana fa ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, l’attrice indiana e vincitrice di Miss Mondo, Priyanka Chopra.

Ieri i due hanno organizzato una cerimonia tradizionale indiana a casa della star di Bollywood, per ufficializzare la promessa di matrimonio.

Nick subito dopo ha pubblicato una foto insieme a Priyanka con scritto: “Future Mrs. Jonas. My heart. My love“.

Davvero bellissimi insieme.

Nick Jonas si sposa.

Ariana Grande si sposa.

Justin Bieber si sposa.

Fedez si sposa. mi sento vecchia. — ☾ (@cvorespezzato) 18 agosto 2018

Priyanka Chopra e Nick Jonas si sono conosciuti, messi insieme, fidanzati e sposati più rapidamente di quanto io mi alzi dal letto la mattina — Lexie Grey (@emmashands) 18 agosto 2018

Cos’è questa storia che nick jonas ha la fidanzata? E ora si sposano? Nick io ti amo dai tempi di camp rock, my heart is broken💔 — Irene Marian (@IreMarian) 18 agosto 2018

MI SVEGLIO E SCOPRO CHE NICK JONAS E PRIYANKA CHOPRA SI SPOSERANNO MA STO MALE pic.twitter.com/RfqBkOTuXj — Suuun.📌 #LT1 (@feelinglele) 18 agosto 2018