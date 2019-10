Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave and The Bad Seeds hanno annunciato un tour tra Europa e Regno Unito per la primavera 2020!🔸9 giugno Assago (Mi), Mediolanum Forum🔸11 giugno Roma, Auditorium Parco Della Musica – Cavea

