Nick Cave non fa dirette su Instagram e invita gli artisti alla riflessione in questa emergenza da Coronavirus.

Nick Cave ha discusso della pandemia di Coronavirus e della cancellazione del suo tour europeo, in un recente post sul suo sito Web The Red Hand Files, con la promessa che stava anche “lavorando su una risposta più personale alle centinaia di domande che stanno arrivando per quanto riguarda il Coronavirus“.

Pertanto, ha raccolto tante domande relative a COVID-19, e ha approfittato dell’occasione per esprimere il suo punto di vista sulle tante dirette streaming degli artisti cui stiamo assistendo.

Nick Cave, nessuna diretta: creare per superare la crisi

Nick Cave ha cercato di rispondere, nel miglior modo possibile, ai fan che gli hanno fatto diverse domande.

Alcuni, infatti, gli hanno chiesto quali sono i suoi piani in questo momento di pandemia globale, se – alla fine – farà dei live streaming e cosa significa essere creativi in questo momento di emergenza sanitaria.

Ecco la risposta del cantautore australiano:

“La mia risposta alle crisi è sempre stata creare. Questo istinto mi ha salvato diverse volte – quando le cose andavano male facevo un tour o scrivevo un libro o facevo un disco –, mi nascondevo nel lavoro e cercavo di stare un passo avanti a qualsiasi cosa mi stesse perseguitando“.

Questo in situazioni ‘normali’. Oggi però di normale non c’è nulla, e per questo Cave non ha intenzione di dedicarsi alla creazione:

“Siamo diventati testimoni di una catastrofe […] quando alla fine usciremo da questo momento avremo scoperto cose sui nostri leader, i nostri sistemi sociali, i nostri amici, i nostri nemici e, più importante di tutto, su noi stessi. Per me non è il momento di seppellirmi negli impegni del lavoro creativo […] Questo è il momento di farsi da parte e usare questa opportunità e riflettere su quale esattamente sia la nostra funzione – che cosa siamo qui a fare come artisti“.

Il video di Into My Arms:

Nick Cave parla dell’impatto del Coronavirus sul suo blog

Nick Cave, già un mesetto fa, ha parlato con i fan – tramite il suo blog – della cancellazione del suo prossimo tour e le sfide che ha causato la pandemia di Coronavirus sul suo sito web The Red Hand Files.

Nick Cave and The Bad Seeds sono stati costretti a posticipare il loro tanto atteso tour nel Regno Unito e in Europa all’inizio di questa settimana a causa dei rischi per la salute.

“Sono state alcune settimane molto strane…stiamo tutti arrivando alla consapevolezza che avremo bisogno di condurre vite molto diverse per un po’“, si legge nel post.



Fonte foto: https://www.facebook.com/NickCaveEveryday/?tn-str=k*F

