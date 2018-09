Nuova batosta per Paola Perego. Ieri sera il figlio di Lucio Presta ha chiesto ai suoi follower di Instagram di fargli delle domande. Tra le tante curiosità dei seguaci, Niccolò Presta ha anche risposto a chi gli ha chiesto del suo rapporto con la matrigna, la Perego.

Il ragazzo ha dimostrato di essere sincero ed ha risposto di non essere in buoni rapporti con la presentatrice, aggiungendo che quando sono di buon umore al massimo si salutano.

“Che rapporto hai con Paola Perego? Pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore. Se la considero una seconda mamma? Ero sicuro che mi avresti fatto questa domanda. Ti rispondo. NESSUNA persona può sostituire un genitore che non c’è più. Per il resto… beh credo di aver risposto prima”.

Chissà come l’avrà presa Paolina?



Fonte: Davide Maggio