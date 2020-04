– In Nicaragua il coronavirus non ha fermato il calcio e neppure le polemiche. In una sfida del massimo campionato disputata il giorno di Pasqua, infatti, i giocatori del Real Madriz hanno addirittura lasciato il campo al 71′ per protesta nei confronti dell’arbitraggio durante il match con la Juventus. A detta degli ospiti la squadra della capitale, che porta lo stesso nome dei campioni d’Italia, sarebbe stata favorita in modo evidente dal direttore di gara, spingendo il Real Madriz a rifiutarsi di proseguire sul 2-0 in favore degli avversari.Ad esasperare gli animi, in particolare, è stata l’azione che ha portato al raddoppio della Juventus. L’assistente ha alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco, i giocatori del Real si sono fermati, ma l’arbitro ha fatto cenno di continuare a giocare e Mercado ha messo a segno il 2-0 praticamente indisturbato. Inutili le proteste, così quelli del Madriz hanno deciso di tornare negli spogliatoi prima della fine del match.