Luck, l’ultimo addio

Cento anni di Nfl. Di touchdown, partite epiche, campioni, fiaschi, sorprese, delusioni, scandali, infortuni, ascese e cadute. Cento anni di storie sempre originali, uniche nel loro genere. La National football league taglia un traguardo importante e guarda avanti, come è nel suo stile. Tante incognite, legate soprattutto all’elevato rischio fisico del gioco, messo costantemente sotto accusa dopo il caso dei traumi alla testa che generano l’encefalopatia. Ma anche tanta passione e molto, moltissimo business. E’ un campionato che va a gonfie vele, l’ultima stagione ha segnato un rinnovato interesse e i conti tornano. Eccome. Ma negli anni Duemila la scommessa resta coniugare la spettacolarità del gioco a una “certa” sicurezza. Gli infortuni traumatici, oggi, generano grandi polemiche e spingono le nuove generazioni verso altre discipline sportive più sicure. E, soprattutto, costringono anche i fuoriclasse a lasciar perdere.

E’ una sconfitta, in questo senso, per la Nfl, dover vedere un campione come Andrew Luck dire basta a 29 anni e dopo che, negli ultimi due, è stato più in infermeria che in campo. Luck era un predestinato e con lui, giustamente, gli Indianapolis Colts sognavano un altro Super Bowl dopo la splendida era targata Manning. Ma una sequela di infortuni, brutti infortuni, lo ha costretto alla resa. “Soffro troppo e in alcune notti non chiudo occhio”, ha confessato il campione. Mancherà. Come Rob Gronkowski, fenomenale attacante dei Patriots che, alla stessa età e con un fisico martoriato dai colpi subìti, ha detto basta. Da campione del mondo. Un personaggio da prima pagina Rob, un vero peccato il suo addio al gioco. La Nfl è conscia del problema e ogni anno cerca di migliorare in questo senso ma non è facile trovare la quadra.

Brady l’immortale

Quarantadue anni. Avete letto bene: è l’età del più vincente quarterback di tutti i tempi, Tom Brady. Un fuoriclasse puro che ha saputo migliorarsi nel tempo. Sul suo social ha postato un breve filmato dove lancia a se stesso un pallone con scritto: 20 anni. Tanti quanti ne ha giocati. Pazzesco. Con lui e il suo coach i Patriots restano sempre favoriti e difenderanno il titolo sino alla fine. Anche se Gronkowsi mancherà, eccome…

Browns, la carica di Cenerentola

Nel film Draft Day con una strepitosa Jennifer Garner e un credibile Kevin Costner, quest’ultimo ricostruisce i Cleveland Browns con audaci e indovinate mosse di football-mercato. Dalla fiction alla realtà, quest’anno la Cenerentola della lega sembra proprio poter aspirare a grandi risultati. C’è un giovane quarterback che lo scorso anno, sua prima stagione, ha mostrato qualità importanti e sono arrivati rinforzi di prestigio. Uno su tutti: il funambolo delle ricezioni, OBJ. Talento puro.

Le contendenti

Impossibile fare pronostici, è il bello della Nfl. Ma certamente i finalisti dello scorso anno, i Rams, sono in pole position per il titolo. Così come i Chiefs di fenomeno Mahomes. E occhio anche a Eagles e Cowboys, rivali di una division che promette scintille. Ma, immancabilmente, non mancheranno le sorprese.

Il kick off: Rodgers c’è, Trubisky no

L’anticipo di Chicago non ha regalato molto spettacolo. Difese dominanti e punteggio striminzito. Nel 10-3 con cui i Packers hanno vinto sui Bears la differenza sta nel quarterback: Aaron Rodgers è un fuoriclasse assoluto, il suo alter ego di Chicago, no. Anzi, ha mostrato incertezze e involuzioni preoccupanti. Sogna in grande Green Bay. Prime preoccupazioni per i Bears.

Forza Tavecchio

Non sarà ai nastri di partenza l’orgoglio italiano nella Nfl, il milanese Giorgio Tavecchio. “Tagliato” dai Falcons dopo una preseason decisamente fallimentare. Troppi errori nei field goal per meritare la riconferma. E’ la prima volta che Giorgio delude nelle partite che anticipano la stagione regolare. Un peccato. Ma lui, con Atlanta e Raiders, ha già dimostrato qualità e conoscendo la sua serietà e abnegazione per lo sport, siamo certi che starà lavorando per tornare ai livelli che merita. Gli auguriamo il meglio, la stagione parte adesso e speriamo di vederlo rientrare in corsa.

Il campionato su Repubblica it Sport

Come ogni stagione seguiremo l’intero torneo raccontando le partite e i suoi personaggi in questo format e nel blog Playbook. E non mancheranno i disegni del talento napoletano della Marvel Usa, Lorenzo Ruggiero che illustra con una tavola speciale anche i 100 anni del gioco. Abbiamo scelto tre icone di epoche differenti per riassumere una storia lunga e affascinante: Johnny Unitas dei Colts; Joe Montana dei 49ers e, ovviamente, Tom Brady dei Patriots. Buon campionato del centenario a tutti.

Giovanni Marino

@jmarino63

g.marino@repubblica.it