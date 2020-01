Nfl, Super Bowl: il sogno "italiano" di San Francisco contro il ragazzo che eccelle in tutti gli sport

Un quarterback “italiano”, nella Baia, è sinonimo di vittoria per chi segue il football americano. Joe Montana, origini tricolori (lombarde e siciliane, soprattutto, come ha raccontato nell’intervista a Repubblica), fu l’eroe della “golden age” dei San Francisco 49ers. Un’epoca di successi in serie, 4 Super Bowl su 4 conquistati a braccia alzate. Immediata e inevitabile, dunque, la suggestione, ora che al comando dell’attacco c’è Jimmy Garoppolo, che sui social e nelle interviste, si fa, e non da ora, vanto delle sue radici italiane (Vasto, Abruzzo).

Suggestione-Montana

Garoppolo vincente come Montana, l’inizio di una nuova era di trionfi? Lo sapremo nella notte tra domenica e lunedì quando i Niners sfideranno i favoriti (seppur non di molto) Kansas City Chiefs (curioso, fu proprio dove Montana chiuse la carriera con due buone annate).

ll coach dei 49ers, Shanahan, durante una conferenza stampa nella settimana del Super Bowl

I 49ers arrivano alla finale come la grande sorpresa della stagione. E lo devono a una difesa dominante, in primo luogo. Ma anche a un attacco “old style” quanto produttivo: molte corse, pochi lanci, zero rischi, se possibile. Coach Shanahan, figlio d’arte, conta, davanti, anche su uno straordinario tight end, Kittle; e su un rookie fenomenale nel reparto arretrato, Bosa.

Garoppolo nel disegno per Repubblica di Lorenzo Ruggiero (matita della Marvel Usa), colori Massimo Rocca (Disney)

L’orgoglio per le origini abruzzesi

Ma la sfida da copertina resta Garoppolo-Mahomes, così diversi e così (ugualmente) vincenti. La storia di “Jimmy G” (troppo complicato da pronunciare quel cognome che sembra uno scioglilingua per gli americani) è quella di un ragazzino dal fisico atletico con il papà figlio di emigranti italiani che lavorava giorno e notte nei sobborghi di Chicago per sbarcare il lunario per la famiglia. “Da lui ho imparato l’etica del lavoro, il sacrificio e la professionalità”, ripete Garoppolo junior con ostentato orgoglio. “Non lo vedevo mai, si alzava all’alba e tornava a notte fonda, ma ha trasmesso a tutti noi i sentimenti e la cultura di una forte famiglia italiana”.

Italian style nella Baia

“Jimmy Garoppolo! Che orgoglio per noi italiani d’America! E’ un bravissimo ragazzo, molto molto italiano, coi giusti valori, la nostra creatività e simpatia. E poi se lo guardi ha proprio la faccia da giovane italiano, molto più di me che sono per metà calabrese e per l’altra scozzese…”, dice a Repubblica Brockman Olivo, coach degli special team dei Chicago Bears nella stagione appena conclusa, un passato da giocatore nei Detroit Lions. “A San Francisco non stanno nella pelle, la loro strepitosa storia è legata a un altro nome italiano: Joe Montana. E ora Garoppolo, capirai la suggestione. Guardate che, come dico spesso ad amici e familiari, l’Italia e l’essere italiano in America è considerato un valore, come avere una marcia in più e “Jimmy G” è molto considerato. E poi la saga sportiva della Nfl è scritta da italiani: penso a Montana, a Dan Marino, a Joe Flacco. Sangue italiano, senza dimenticare l’immenso Vince Lombardi che dà il suo nome al trofeo del Super Bowl”.

Mahomes nel disegno per Repubblica di Lorenzo Ruggiero (matita della Marvel Usa), colori Massimo Rocca (Disney)

Fenomeno Mahomes

Vuol tramutare i sogni della “Niners Nation” in incubi, dall’altra parte, Patrick Mahomes, un predestinato. Fortissimo e con una esperienza felice anche in altre discipline agonistiche. Da ragazzino eccelleva non solo nel football ma anche nel baseball (dove era corteggiato dai team professionistici) e nel basket. Ha scelto il gioco dei touchdown e, visti i risultati dopo appena tre stagioni da professionista, è difficile dargli torto.

Mahomes (col numero 15) mentre si allena in Florida

Quarterback imprevedibile

Mahomes è completo e gioca con uno stile molto personale ma tremendamente efficace. Bravo nella “tasca” (l’area appena dietro la linea offensiva), ha un braccio potente e due gambe rapidissime. Qualità che gli consentono di eccellere anche (e specialmente, è il caso di dire) in campo aperto e di chiudere personalmente down complicati correndo e sfuggendo ai placcaggi. Cosa che fa spesso e volentieri. Ha con lui un team completo, ben allenato dal veterano Andy Reid, che vorrebbe chiudere una lunga e prestigiosa carriera conquistando un Super Bowl (fu sconfitto dai New England Patriots, nella sua unica apparizione, quando era head coach dei Philadelphia Eagles). Anche i Chiefs possono contare su un tight end eccellente, Kelce e su un organico complessivamente di alto livello.

Coach Reid dirige gli ultimi allenamenti dei suoi Chiefs prima della finale

Quella tecnica da…baseball

Mahomes, nato a Tyler, in Texas di fatto, è imprevedibile. Riesce a far bene, benissimo, anche quando sembra sbilanciato, ormai preda dei linebacker avversari, e lancia perfettamente con i piedi in aria e nel senso opposto a quello dove sta correndo. Lo deve al baseball. Come ci spiega ancora coach Olivo: “Sì è unico in questo e gli viene dalle passate e giovanili esperienze negli altri sport. In particolar modo al baseball, dove era davvero forte e arriva da lì quella capacità di lanciare in senso contrario, senza piedi a terra e quindi, apparentemente, senza

equilibrio, in piena corsa e persino sbilanciato. E’ una sua dote, lo rende ancora più difficile da prevedere per questo anche io do leggermente favoriti i suoi Chiefs, ma non sottovalutate il carattere vincente di Garoppolo…”.

Mahomes (a sinistra), Garoppolo (a destra) e il trofeo del Super Bowl

Jimmy e Patrick, quella visita in ospedale

Garoppolo, in questi giorni, ha voluto ricordare come più o meno un anno fa, proprio contro i Chiefs, il suo ginocchio cedesse. Brutto infortunio ai legamenti e stagione addio. “Quando ero in ospedale, nelle prime ore dopo l’infortunio, venne proprio Mahomes, che non conoscevo al di fuori del campo. Voleva sapere come stavo, si interessò alle mie condizioni di salute, mi fece coraggio. Non lo ho dimenticato…”. Gesti da sportivi autentici, bello.

Katie Sowers, nel coaching staff dei 49ers

Garoppolo e la donna coach al Super Bowl

Stimatissima da “Jimmy G” e dai suoi compagni d’attacco, Katie Sowers potrebbe diventare la prima donna a vincere un Super Bowl. E’ nel coaching staff di San Francisco e segue i ricevitori e i tight end dei 49ers. “E’ brava e competente e con lei abbiamo uno splendido rapporto professionale e di amicizia”, ha detto il quarterback durante la stagione e anche nelle conferenze stampa del Super Bowl.

Garoppolo durante un allenamento prima del Super Bowl

Tutto è pronto a Miami per una finalissima che promette spettacolo. “Jimmy G in questo momento è un po’ la nostra bandiera tricolore – dice a Repubblica Giorgio Tavecchio, milanese trapiantato da quando aveva 10 anni in California e kicker nel giro della Nfl dopo aver fatto già bene sia con gli Oakland Raiders che con gli Atlanta Falcons – mi aspetto una partita incerta sino alla fine e, come sempre, vinca chi merita”. Assolutamente, Giorgio.

