Nfl, subito nel segno di Brady e dei Patrios. Chiefs, prova di forza

Pronti via ed è subito Tom Brady. A 42 anni l’ormai leggendario quarterback dei Patriots sembra un giovane nel pieno delle sue forze e conduce i suoi ha un successo nettissimo su quel che resta degli Steelers. Bello rivedere in campo “Fl ash” Gordon, fuoriclasse in perenne lotta con i suoi demoni (leggi sostanze proibite).

Tom Brady in gran spolvero nella stagione del centenario, disegno di Lorenzo Ruggiero

Tom l’immortale

Trecentoquarantuno yard e tre td pass. La ventesima stagione di Brady si apre come meglio non potrebbe. New England passeggia sugli Steelers che pagano caro la perdita di due talenti, per quanto bizzosi, come Brown e Bell. Due punte di diamante che hanno impoverito il roster della squadra. Alla sua ventesima stagione Tom l’immortale non ha nessuna voglia di abdicare.

Il ritorno di Gordon, l’attesa per Brown

Nel match, tra gli altri, brilla Flash Josh Gordon, ricevitore stellare che sembrava perso alla causa dopo l’ennesimo ricovero, nella scorsa stagione, in una clinica di riabilitazione per dipendenze. E invece Flash è tornato: è andato in touchdown e ha mostrato di nuovo la sua altissima qualità. Se si pensa che NE ha preso anche Antonio Brown dopo una telenovela durata qualche mese in casa Raiders (non una gran figura per Antonio…), si capisce che fermare Brady e la sua batteria di ricevitori fuoriclasse non sarà per nulla semplice.

Mahomes, la conferma, Watkins la sorpresa. Hill ko

Tra i favoriti per il titolo finale si confermano i Chiefs col giovane Mahomes che ricomincia da dove aveva finito: lanciano td pass. Tre nella guara di ieri, dove Kansas City ha espugnato Jacksonville con un punteggio netto. Nella gara ha brillato il ricevitore Watkins, un predestinato già quando era ai Bills, poi frenato da un fisico fragile. E invece si è ripresentato in forma stratosferica con quasi duecento yard di ricezione e una tripletta la dicono lunga sulla sua prestazione. Un’arma in più per i Chiefs che però hanno perso Hill, vedremo per quanto tempo, per infortunio.

Foles, che sfortuna

Il tempo di lanciare un td pass e Nick Foles è andato per le terre. Clavicola rotta e stagione decisamente a rischio. Una sfortuna nera per l’Mvp di due Super Bowl fa, finalmente alla guida da titolare di un team, i Jacksonville Jaguars. I migliori auguri a un giocatore e a un uomo di spessore. Non è andato male il suo back up, vedremo se i Jaguars cercheranno adesso un altro titolare oppure no.

Disastro Browns, i Titans dilagano

Negli ultimi quindici minuti i rinnovati Cleveland Browns spariscono dal campo e consegnano ai Titans di Mariota una stra-vittoria decisamente a sorpresa. Mayfield è l’ombra del promettente qb della scorsa stagione e nel finale si fa intercettare per tre volte. Ma c’è da dire che la linea che lo protegge collassa troppo spesso esponendolo a colpi ed errori. OBJ non fa la differenza e per i Browns è già aria di crisi dopo un football-mercato che ne aveva rilanciato le ambizioni.

Ravens, che qb

Subito notte in Florida per i Dolphins, autori di un football mercato che li ha spogliati di qualità. Ma certo ha destato sorpresa vedere il giovane qb dei Ravens, accreditato soltanto per le sue capacità di corsa, lanciare qualcosa come cinque passaggi immacolati da touchdown. “Non male per un running back, eh?”, si è preso la rivincita contro i critici nello spogliatoio un Lamar Jackson in gran spolvero.

Prescott trascina Dallas

Cowbboys facile sui Giants orfani di OBJ. Benissimo il qb Dak Prescott, sul quale Jerry Jones crede ciecamente. Ha firmato una gara da 405 yard e 4 td pass. I Cowboys ci sono, eccome, e aspettano ancora il miglior Elliott, fresco di mega maxi rinnovo.

DeSean Jackson nel disegno di Lorenzo Ruggiero

Eagles, super rimonta nel segno di Wentz-DeSean Jackson

Da 0-17 al successo, partita a due volti quella di Philadelphia con gli Eagles che conquistano una significativa vittoria con i rivali divisionali dei Redskins. Inizio shock per i padroni di casa che subiscono un pesante passivo e appaiono confusi e inconcludendi. Ma poi si accende l’asse Wentz-Jackson e inizia una formidabile rimonta che avrà il suo clou nel terzo quarto. Spettacolari due lunghi lanci del ritrovato qb per il velocissimo DeSean che li ha tramutati in touchdown. Molto bene, ma non è una novità, anche Jeffery, autore di punti e giocate importanti. Da rivedere il gioco di corsa, decollato soltanto nella seconda parte dell’incontro. Per i Redskins, nei trenta minuti finali, un crollo che deve far riflettere.

Rams benino, Newton ancora fuori forma

Vincono i finalisti della scorsa stagione, non senza soffrire. Guerley ha corso quasi 100 yard dimostrando di essere recuperato (era la grande incognita dei Rams per la stagione). Tuttavia Los Angeles non ha brillato. Non è stato decisivo ed è sembrato ancora fuori forma il qb dei Panthers, Cam Newton, al rientro dopo un lungo infortunio.

Vikings facile

Non è servito che Cousins facesse gli straordinari, ha fatto tutto la difesa intercettando Ryan e causando fumble: poca storia nel macth di Minneapolisi dove i Vikings sono apparsi troppo più forti dei Falcons. Per Atlanta un brutto inizio.

Chargers ai supplementari

Con l’asso Gordon fuori, i Chargers hanno trovato un super Ekeler per superare ai supplementari dei Colts per nulla arrendevoli e capaci anche di firmare una bella rimonta. Bene Brissett nel team orfano di Luck, che poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro. Per Rivers è stata la gara numero 209 in cui è partito titolare.

I Bills recuperano sedici punti

Bell si presenta bene coi Jets che disputano una gara tosta ma sino a un certo punto. Incamerato un vantaggio di sedici punti a zero, davanti a dei Bills inconsistenti, New York è improvvisamente sparita dal campo ed è salito in cattedra il qb di Buffalo, Allen. Diciassette punti per soprassare NY e sorridere da subito in casa Bills.

Wilson spegne Dalton

Alla fine Seattle prevale sui sorprendenti Bengals, ma che fatica. Non basta un super Dalton a Cincinnati (oltre 400 yard di lanci completati). Wilson fa la differenza con un td pass su Lockett negli ultimi quindici minuti.

Sorriso San Francisco

Difesa decisiva nel successo di San Francisco a Tampa. Sherman intercetta e ritorna in touchdown. Garoppolo, al ritorno dopo un lungo infortunio, è ancora in rodaggio. Ma tanto basta perchè dall’altra parte Winston si fa intercettare tre volte.

Pareggio in Arizona

Diciotto punti di svantaggio. Sembrava finita per i Cardinals davanti ai Lions. E invece l’esordio del qb Murray, prima scelta al draft, passerà alla storia del team come il match della grande rimonta. Nell’ultimo quarto il rookie mostra le sue qualità e aggancia Detroit. Il supplementare non decreta un vincitore: finisce 27 pari.

Risultati

LA Rams 30 CAROLINA 27

PHILADELPHIA 32 Washington 27

Buffalo 17 NY JETS 16

MINNESOTA 28 Atlanta 12

Baltimore 59 MIAMI 10

Kansas City 40 JACKSONVILLE 26

Tennessee 43 CLEVELAND 13

LA CHARGERS 30 Indianapolis 24 (OT)

SEATTLE 21 Cincinnati 20

San Francisco 31 TAMPA BAY 17

DALLAS 35 NY Giants 17

ARIZONA 27 Detroit 27 (OT)

NEW ENGLAND 33 Pittsburgh 3







