Nfl, San Francisco a valanga. Rinascita Eagles

Arrivano risultati importanti dalla giornata Nfl, uno su tutti: la conferma che i San Francisco 49ers sono tornati. E fanno terribilmente sul serio. Come i Packers e i Saints, che continuano a vincere. Mentre riprende a volare l’aquila (un po’ zoppa negli ultimi tempi) di Philadelphia, che vince un match salva-stagione con i sinora molto positivi Bills.

Bosa, l’oro dei 49ers

Che forza i Niners, peccato che segnano col contagocce perchè con quella difesa…Si diceva sino a ieri. Ecco qua: 55 punti, avete letto bene, in faccia ai Carolina Panthers, squadra con record positivo. Cinquantacinque. Non accadeva dal 1993 quando in squadra c’erano giocatori come Steve Young e Jerry Rice…E dire che il qb Garoppolo, reduce peraltro da una stagione di stop per un ginocchio rotto, è quello che desta maggiori perplessità: non brilla e commette qualche errore di troppo. L’oro di San Francisco è quel portento di Bosa, figura apicale di una difesa mostruosa, anche domenica portentosa. I Niners stanno a sette vittorie e zero sconfitte. Se Garoppolo recupera la forma e la convinzione, con l’innesto di Sanders, il fore Coleman e il fortissimo Kittle, può diventare micidiale anche in attacco e dunque giocarsela sino in fondo. Quanti sorrisi nella Baia…

Il record di Belichick

Trecento vittorie per il super coach della Nfl. Molti dicono che Brady non esisterebbe senza lui. Esagerato, a nostro parere, ma è un dato che con lui da 18 anni sono solo successi. Quest’anno i Pats hanno una difesa da paura: ieri hanno fatto vedere le streghe ai Browns con Mayfeld più a terra che in piedi e poi Chubb costretto a due fumble e un intercetto riportato in td. Hanno una vittoria in più dei Niners e urlano al mondo la loro voglia di rivincere il Super Bowl. Chi li fermerà?

Il volo delle Aquile

In casa dei Bills spirava un vento fortissimo. E Philadelphia era all’ultima chiamata: dopo aver molto sbagliato e molto deluso nelle prime giornate un’altra sconfitta avrebbe aperto una crisi profonda. A Phila, dopo il rovinoso ko coi Cowboys, sono tutti in discussione. Tutti: Jeffery e Wentz compresi. Ma gli Eagles hanno reagito (come già avevano fatto in casa di Green Bay) da squadra di rango: sono andati a vincere, e piuttosto nettamente, sul terreno di Buffalo. Molto bene per terra, con Howard e con una splendida fuga di Sanders, tra i migliori rookie della stagione. Bene Wentz, molto bene la difesa. Con questa vittoria la stagione è riaperta, a patto che si trovi continuità. Delusione in casa Bills invece, dove la difesa non sembra all’altezza di grandi palcoscenici.

Senza Mahomes e contro Rodgers è dura

Brilla la stella di Aaron Rodgers nel Sunday Night segnato dai suoi lanci per oltre 300 yard per tre td. Pur senza il ricevitore preferito, Adams, Rodgers ottiene il massimo grazie anche alle buone mani dei suoi running back, Jones su tutti. Senza Mahomes, le sue invenzioni, la sua brillantezza, non è facile per i Chiefs. E mancherà ancora per qualche turno…

Risultati

Seattle 27 ATLANTA 20

TENNESSEE 27 Tampa Bay 23

NEW ORLEANS 31 Arizona 9

LA RAMS 24 Cincinnati 10

JACKSONVILLE 29 NY Jets 15

Philadelphia 31 BUFFALO 13

LA Chargers 17 CHICAGO 16

DETROIT 31 NY Giants 26

INDIANAPOLIS 15 Denver 13

SAN FRANCISCO 51 Carolina 13

HOUSTON 27 Oakland 24

NEW ENGLAND 27 Cleveland 13

Green Bay 31 KANSAS CITY 24







