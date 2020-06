E quando forse molti pensavano che non sarebbe più accaduto ecco il colpo di football-mercato: Cam Newton, Superman per i suoi ex appassionati tifosi dei Panthers, firma per un anno e va alla corte di coach Bill Belichick, l’uomo che ha “inventato” Tom Brady.

I Patriots inaugurano la nuova era post Brady con un quarterback veterano, nove stagioni, tutte in Carolina, un Super Bowl malamente mancato contro un Manning al canto del cigno, fisicità straripante, talento puro ma ancora senza la “grande vittoria”.

Il colpo Newton arricchisce di cuorisità e interesse la nuova stagione Nfl, sempre appesa a un filo, causa il continuo dilagare negli Usa del coronavirus.

Newton in Carolina ha giocato col numero 1 pechè si sente un number one. Sa correre, lanciare, andare direttamente in touchdown. Celebri i suoi balzi per saltare le difese e ricadere letteralmente in end zone. Con tanto di festeggiamento particolare: mima Clark Kent quando si strappa la camicia per vestire i panni di Superman, da qui il suo soprannome.

Ma Cam in questi anni ha preso parecchi colpi. E nelle ultime stagioni è stato spesso infortunato al punto che nel torneo concluso in febbraio non è mai entrato in campo.

Bisognerà che sia al cento per cento per rispondere a coach Belichick che, da parte sua, dovrà dare a Cam quella disciplina tattica e agonistica che sinora non gli ha permesso di vincere. A New England il dopo Brady è ufficialmente iniziato.