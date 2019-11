Nfl, la caduta dei Patriots. Solo i 49ers restano imbattuti

Giornata difficile per i team, sulla carta, favoriti. Uno su tutti: i New England Patriots. Che cadono sul terreno dei Ravens dopo una gara dura e intensa in cui Brady è finito a terra più di una volta. Solo una squadra resta imbattuta: i sorprendenti 49ers che nell’anticipo di giovedì, però, hanno molto sudato per avere ragione dei Cardinals del qb, interessantissimo, rookie.

Jackson, Ingram e la difesa: Pats ko

Trentasette punti a una difesa considerata il punto forte della squadra. E poi una linea difensiva capace di mettere tutta la pressione del mondo a Tom Brady. Non c’è scampo per i Patriots con Baltimore, brillanti, duri, aggressivi e imprendibili soprattutto con le corse. Che tagliano a metà la retroguardia di New England. E poi c’è Jackson, versione aggiornata del primo Kaepernick, discreto col braccio ma micidiale, davvero, con le gambe. Per tutta la gara i Patriots provano ostinatamente a risalire la corrente ma oltre 200 yard di corsa firmate Ravens e un fumble di Edelman pesano parecchio. Bravi i Ravens, outsider pericolosissimi. Per Brady e compagni un bagno di umiltà.

I sogni dei Niners

I fan di San Francisco restano coi piedi per terra. Fa loro onore questa modestia. Ma i fatti dicono otto vittorie e zero sconfitte. Certo, c’è ancora strada da fare. Però vedere finalmente il qb Garoppolo mostrare le sue qualità e il nuovo acquisto Sanders fare, letteralmente, il bello e il cattivo tempo nel peraltro difficile match in Arizona, non può che far sognare i tifosi della Baia. Si è fatto male Alexander, una perdita non da poco, ma questi Niners meritano massima fiducia. Unico team imbattuto della Nfl.



I Chargers che non ti aspetti, Rodgers si arrende

Pochi avrebbero scommesso sulla vittoria dei Chargers contro questi scintillanti Packers di inizio stagione. Ma la Nfl, è storia vecchia, è nata per smentire tutto e tutti. C’è poca gara: Los Angeles prima coi calci, poi con le corse, vince senza grossi patemi. Rodgers nulla può e i suoi sembrano proprio non essere in partita. Ekeler e Gordon vanno via che è un piacere con le corse, il qb Rivers non sbaglia, gioia Chargers. Inattesa.

Allarme Indianapolis, Brissett ko

Non si può mai star tranquilli in Nfl. Pensi di avere trovato la quadra anche quando il tuo qb stella, Luck, si ritira lasciando tutti piuttosto male e invece no. Il nuovo assetto e il neo qb titolare, Brissett, vanno all’aria perchè quest’ultimo si fa male a un ginocchio. E il sostituto del sostituto, Hoyer, si fa intercettare con tanto di ritorno in touchdown di oltre novanta yard. Così gli Steleers, che quest’anno hanno perso il trio, inquieto, di talenti Roethlisberger-Bell (ma questo era già andato un anno prima)-Brown firmano il colpaccio. Male, ancora una volta, il monumento dei kicker, Vinatieri. Sbaglia un altro calcio decisivo. Sarà l’età o l’usura ma davvero sta facendo molto male.



Eagles col fiatone. i Bears sfiorano il colpo

Stavolta gli Eagles cambiano il copione di quest’anno: primo tempo bene, secondo male. Solitamente avviene il contrario. Così mettono a rischio una vittoria comunque importante. I Bears sembrano dominare nella seconda parte del match e arrivano a un soffio dal recuperare i 19 punti a zero. Ci arrivano vicini, molto, con le corse di un ottimo rookie. Le Aquile vanno 5-4 nel bilancio vittorie-sconfitte ma non convincono affatto. E devono fare i conti con il nuovo ko di Jackson (era giusto schierarlo visto che ora Phila si fermerà per una settimana? Non era meglio farlo recuperare ancora?) e con un Jeffery non più decisivo (tre drop che potevano fare la differenza) e per giunta acciaccato nel finale. Sempre positivo Wentz ma ha poche armi a sua disposizione.

Hill super, Vikings battuti

Con Mahomes ancora fuori, i Chiefs colgono una significativa vittoria sui Vikings. Il qb di riserva, Moore, stupisce. Ma è uno scatenato Hill a fare la differenza: segna e corre per 140 yard. Importanti i due field goal calciati tra i pali da Kansas City con Butker. Minnesota si ferma, Cousins appare incerto nei frangenti decisivi e il ko, nuovo, di Thielen, pesa, eccome.

Seattle ai supplementari

A Seattle stava per esserci un’altra sorpresa di giornata: Tampa Bay è stata in testa a lungo ed è rimasta in partita sino all’overtime. Un buon Winston e un ottimo Evans mettono alle corde i Seahawks. Ma Wilson non si arrende mai e drive dopo drive la vince. Anche se il suo kicker Myers sbaglia il calcio che poteva chiuderla prima dell’overtime.

Gioia Oakland all’ultimo secondo

Botta e risposta in una divertente partita tra Raiders e Lions. Decisivo l’intervento difensivo del corner back di Oakland su un lancio in end zone con niente sul cronometro. La deviazione non permette al ricevitore di Detroit di andare in touchdown. E Carr sorride.

I risultati

Houston 26 JACKSONVILLE 3

PHILADELPHIA 22 Chicago 14

PITTSBURGH 26 Indianapolis 24

MIAMI 26 NY Jets 18

KANSAS CITY 26 Minnesota 23

CAROLINA 30 Tennessee 20

BUFFALO 24 Washington 9

SEATTLE 40 Tampa Bay 34 (OT)

OAKLAND 31 Detroit 24

LA CHARGERS 26 Green Bay 11

DENVER 24 Cleveland 19

BALTIMORE 37 New England 20







