Nfl: Kaepernick, il quarterback antirazzista, stupisce nel provino dopo 3 anni di stop

La prima risposta, a chi gli nega da tre lunghe stagioni una chiamata nella Nfl, l’ha data sul campo. Il braccio c’è. Ancora. Potente e preciso. Come se lo stop non ci fosse mai stato. Corto, medio, lungo: parabole che solo un professionista di talento sa tracciare per i suoi ricevitori. Un alibi in meno per i 32 proprietari delle squadre che, sinora, anche in emergenza per infortuni o altro, hanno evitato come la peste Colin Kaepernick, già finalista a un Super Bowl e leader dell’attacco dei San Francisco 49ers, ormai celebre nel mondo per la sua clamorosa protesta contro le discriminazioni e le violenze (della polizia in particolare) sulla comunità afroamericana.

Un lancio di Kaepernick durante il provino

In ginocchio contro le violenze sugli afroamericani

Quel suo inginocchiarsi ogni volta che viene intonato l’inno nazionale prima delle partite non è stato mai perdonato. Subito censurato con la consueta violenza verbale dal presidente Usa Donald Trump, sul qb è calato il silenzio e il disinteresse di ogni team. Sì, a parole tutti dicono di essere disponibili ad ingaggiarlo e di non avere preclusioni, ma poi, puntualmente, scelgono altri. Anche con numeri e storie professionali nettamente inferiori a Colin.

Kaepernick durante il provino in Georgia nel disegno di Lorenzo Ruggiero

Tre anni lontano dai campi

Così sono passati tre anni – in mezzo anche una causa in tribunale chiusa con un accordo economicamente favorevole a CK – e ora questo provino. Che avviene nella seconda parte dalla stagione in corso e di sabato, quando i manager delle squadre sono al seguito dei giocatori che si preparano ai matches della domenica. Scelta discutibile insomma, ma comunque una occasione.

Kaepernick quando era ai 49ers nel disegno di Lorenzo Ruggiero

Ancora in ottima forma

Che Colin ha sfruttato: per tornare a parlare in pubblico e per mostrare a tutti che lui non ha mai mollato, nè fisicamente nè tecnicamente e si è sempre allenato per oltre cinque ore al giorno. Ogni giorno.

Applausi e sostegno per il quarterback in Georgia

Le sue parole: “Io pronto, ora tocca a loro…”

Inequivocabili le sue parole: “Sappiamo tutti perché sono venuto qui e l’ho mostrato oggi davanti a tutti. Non abbiamo nulla da nascondere e ora aspettiamo che le 32 squadre e il commissioner Goodell la smettano di correre via da me: basta scappare dalla verità, la si smetta di fuggire dalla gente. Il mio agente, Jeff Nalley, è pronto a parlare con qualsiasi team e in ogni momento. Sono pronto, sono stato pronto da tre anni a questa parte e continuerò a essere pronto…”.

Kaepernick si rivolge alla folla

Si apre una nuova partita?

Inizialmente il provino doveva tenersi nella struttura degli Atlanta Falcons ma poi è stato spostato di qualche chilometro, sempre in Georgia, da Colin e i suoi perchè lì non era assicurata la presenza dei media e lui voleva che ci fossero: “Dico grazie ai giornalisti perché su di me hanno detto la verità. Chiedo solo di continuare. Io sono pronto. La palla è nel campo della Nfl, noi siamo pronti per partire…”. Per Colin si apre una nuova partita?

Giovanni Marino

@jmarino63

g.marino@repubblica.it

Kaepernick e l’ex compagno di squadra Reid si inginocchiano durante l’inno (disegno di Lorenzo Ruggiero)







Fonte