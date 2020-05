Ad uscire allo scoperto, alla fine, è stato il proprietario dei Miami Dolphins: si pensa a una certificazione anti virus per consentire al pubblico di assistere alle partite della Nfl. Sì perchè la lega del football le sta studiando tutte per salvare il regolare svolgimento del campionato che dovrebbe partire ai primi di settembre.

Missione numero uno: evitare le porte chiuse, il desolante spettacolo degli spalti deserti.

A tal proposito il presidente dei Miami Dolphins, Tom Garfinkel, ha rivelato i progetti per permettere ai fan di seguire le partite in tutta sicurezza all’Hard Rock Stadium, una ‘certificazione antivirus’ garantita dalla Global Biorisk Advisory Council che vigilerà sul programma di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive per ridurre al minimo i rischi, verrà inoltre ridotta la capienza dello stadio dagli attuali 65mila posti.

Possibile? Domanda al momento senza risposta certa. Come il calendario delle partite, che verrà annunciato tra breve. Esiste già un piano b: far slittare la partenza da settembre a ottobre e, di conseguenza, anche il Super Bowl, che potrebbe scivolare a fine febbraio.

Vedremo. Il fotball fa parte della cultura americana e non far disputare la stagione sarebbe un colpo non da poco negli States. E intanto la National football league ha dovuto rinunciare alle partite di campionato che si giocavano a Londra e a Città del Messico…