Nfl, infinito Brady: giocherà sino a 44 anni

Ha vinto sei Super Bowl. Più di ogni altro. Sabato ha compiuto 42 anni, veneranda età per ogni sportivo professionista, figurarsi per un giocatore di football americano, con ogni probabilità lo sport di contatto più violento che ci sia. Ma Tom Brady non conosce limiti e i suoi New England Patriots se lo vogliono tenere stretto ancora a lungo.

Per almeno altre due stagioni, oltre a quella che andrà in scena ai primi di settembre e nella quale Tom e i suoi Pats dovranno difendere il sesto titolo conquistato.

Nel dettaglio: Tom Terrific, come è chiamato per la sua capacità di non sbagliare nei momenti decisivi, intascherà un incremento di 8 milioni di dollari sullo stipendio del 2019 per un totale di 23 milioni.

Ma non è più questione di soldi per Brady, sposato con la modella Gisele Bundchen e con un faraonico patrimonio accumulato in una lunga e felicissima carriera. Lui ama ancora il gioco e tutto quello che comporta, allenamenti durissimi, scontri fisici al limite e adrenalina a mille.

E ora l’ultima scommessa: dimostrare che a 44 anni si può ancora essere vincenti nel mondo senza sconti della Nfl…

