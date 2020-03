Niente feste. Niente effetti speciali. Niente scenografie hollywoodiane. Pur con sconcertante lentezza, l’America affronta la diffusione del coronavirus e “chiude” uno dei suoi eventi più attesi. Il draft della Nfl, la notte in cui i destini di molti ragazzi cambiano per sempre, la notte delle grandi attese, delle grandi sorprese e delle grandi delusioni, sarà senza pubblico.

L’annuncio arriva dal commissioner, Rodger Goodell. E, nonostante in questo momento ci siano priorità più pressanti, non nasconde, nel suo contenuto, grande amarezza.

E c’è un avverbio, “ancora” che lascia in sospeso anche la sola celebrazione del draft senza gente. Dice il numero uno della National football league: “Abbiamo ancora in programmapromette Si legge: “Abbiamo ancora in programma di organizzare il draft come programmato dal 23 al 25 aprile ma tutti gli eventi pubblici che erano stati previsti nella sua sede, a Las Vegas, non avranno luogo per le precauzioni da tenere a causa del coronavirus. Questa decisione riflette la nostra assoluta priorità: la salute e la sicurezza di tuti i fan e dei cittadini”.

Goodell si dice rammaricato per la decisione e cerca di compensare la delusione della comunità di Las Vegas (ora nuova casa dei Raiders) e promette future iniziative “incluso un Super Bowl”. Il draft per il momento, andrà soltanto in tv. Ma tutto il football, come ogni sport, in realtà, non ha più certezze. E sebbene sia passata una discussa mini rivoluzione del calendario e dei play off (più soldi per giocare di più e zero test per la marijuana) da attuare in parte nella prossima stagione e in parte in quella del 2021, in realtà è tutto, assolutamente, sospeso.