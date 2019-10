Tira aria di crisi a Philadelphia dopo la devastante sconfitta nell’importante derby divisionale di Dallas. I Cowboys hanno dominato in lungo e in largo ed il risultato, peraltro netto, è persino bugiardo. Poteva finire peggio per gli Eagles. Un Sunday Night a senso unico in una domenica dove Packers e Saints hanno dato un ulteriore segnale della loro forza, i Niners confermato lo splendido cammino intrapreso e i Bills dato continuità a una stagione sinora molto positiva.

Cowboys di corsa, Waterloo Eagles

Pronti via e gli Eagles firmano il loro disastro con due fumble, due sanguinose palle perse trasformate dall’attacco di Dallas in due touchdown. Il solito inizio da incubo ma stavolta le Aquile non spiccheranno mai il volo. Zero totale, in attacco e in difesa. Cowboys incontenibili con quel fenomeno dI Elliott via terra e con l’ottimo Cooper via aerea. Prescott in gran forma, difesa che ha dominato il timido fronte offensivo avversario. Uno spettacolo Dallas, ieri sembrata di un altro pianeta rispetto agli Eagles. E ora a Phila è l’ora delle polemiche. Sotto accusa l’intero coaching staff soprattutto per gli sconcertanti primi tempi disputati sinora in ogni singola gara. E’ come se la squadra non fosse pronta a giocare se non prima del trentesimo minuto. Incredibile. Ma vero. Urgono rinfozi, leggi alla voce corner back e, anche, ricevitore. Dallas rialza la testa dopo tre ko consecutivi e guarda adesso avanti con rinnovata fiducia.

Rodgers fa sognare la Packers Nation

Se hai Aaron Rodgers nel motore e una squadra buona che fa il suo il risultato può anche essere una stravittoria. Green Bay surclassa Oakland e il suo fantastico quarterback mette a referto 5 td pass per oltre 400 yard. A vederlo giocare sembra tutto facile…

I Santi mandano Chicago all’inferno

Senza lo strepitoso Drew Brees i Saints continuano a macinare vittorie. Questa volta mancavano anche Cook e, soprattutto, il fortissimo Kamara. Fa niente, a Chicago è gara a senso unico. Bears in crisi perchè ormai il re è nudo: Trubisky non è cresciuto come ci si aspettava, oggi è un qb pieno di incertezze. Così anche la super difesa di Chicago non può farcela da sola.

Niners e Bills, vincenti e felici

Bastano i calci di Gould e una difesa che non fa passare uno spillo per vincere sotto il diluvio con Washington. Molti continuano a sottovalutare i Niners ma intanto stanno a sei vittorie su sei gare…Sorridono anche in casa Bills dove hanno colto la quinta vittoria, non senza soffrire, con Miami.

Jackson corre e segna

Con un qb di corsa i Ravens espugnano Seattle. Jackson con le sue gambe scollina le cento yard e dè fondamentale. Come la difesa, che segna ben due volte. Wilson predica nel deserto: i ricevitori non sono all’altezza e cosa a combinato l’iper palestrato Metcalf con quella palla tranquilla che gli è caduta dalle mani…

I Colts in testa, texani spreconi

I Colts che non ti aspetti guidano la loro division. Tutti a piangere, a inizio stagione, per l’addio di un grande come Luck e invece la squadra è buona e soldia. In difesa e in attacco. Bene Brissett, quattro td pass con una ricezione a una mano di Ebron. I Texans vanno a strappi e sprecano il loro innegabile talento: Watson non è al massimo e Hopkins fa quello che può ma gli annullano anche un td in modo discutibile.

Risultati

BUFFALO 31 Miami 21

Jacksonville 27 CINCINNATI 17

Minnesota 42 DETROIT 30

GREEN BAY 42 Oakland 24

LA Rams 37 ATLANTA 10

INDIANAPOLIS 30 Houston 23

San Francisco 9 WASHINGTON 0

Arizona 27 NY GIANTS 21

TENNESSEE 23 LA Chargers 20

New Orleans 36 CHICAGO 25

Baltimore 30 SEATTLE 16

DALLAS 37 Philadelphia 10