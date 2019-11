Nfl, Garoppolo firma la rimonta 49ers. Edelman versione Brady per i Pats. Ravens incontenibili

Il sogno di San Francisco continua. Dopo lo stop con Seattle i Niners hanno ripreso il loro cammino. Non senza grandi difficoltà e devono dire grazie al loro qb di origini abburzzesi, Garoppolo (che proprio in settimana avevamo raccontato) che ha firmato il suo career day. In una giornata che conferma la forza dei Ravens e del loro esplosivo quarterback, Jackson. E l’abilità strategica di coach Belichick che tira fuori un coniglio dal cilindro col passaggio da touchdown non di Brady ma del ricevitore Edelman.

Che Garoppolo

Bella, divertente, incerta sino alla fine la partita tra i Cardinals e i 49ers. Con un inizio choc per i ragazzi della Baia, sotto per 17-0 nel punteggio e nel gioco. Il piccolo geniale rookie che guida l’attacco di Arizona sciorina lanci, corse e touchdown rush che è una bellezza. Ma quest’anno San Francisco c’è, nello spirito e nel gruppo. E con un Garoppolo coraggioso e ispirato risale la corrente. Certo, per rimontare bisogna rischiare e senza un wr davvero valido, Jimmy va incontro anche a due intercetti che riportano gli ospiti in testa. Ma in un finale elettrizzante trova il lancio che decide la partita. Molto bravo. E con questa sono 9 vittorie una sola sconfitta. Se i Niners recuperano un po’ di infortunati e quel fenomeno di Kittle possono andare molto, molto avanti.

Lamar Jackson senza limiti

Lo ammetto, credevo fosse un mediocre qb da corsa con un braccio niente di che. Mi ero fatto questa impressione lo scorso anno, quando prese il posto a Joe Flacco (altro qb di origini abruzzesi, un titolo del Super Bowl in bacheca). Ero in buona compagnia, visto che in America ne parlavano più come un running back che come un quarterback. E invece Lamar Jackson sta disputando una stagione da Mvp. Braccio e gambe. Incontenibile. Uno strapotere offensivo che rende i Ravens candidabili al titolo. Bravo, davvero. Anche ieri ha fatto il bello e il cattivo tempo contro i Texans dove un altro qb giovane e di qualità come Watson, poco a potuto. Quattro td pass per Lamar, niente male per un qb, vero?

Genio Belichick

Ombroso e silenzioso sulla sideline, coach Belichick ha sempre un’idea per far vincere i suoi Pats. Anche nelle giornate così così. A Philadelphia va sotto di dieci punti ma è un fuoco di paglia per gli Eagles che hanno, come scusante, un roster offensivo ridotto al lumicino dagli infortuni. Due veterani, titolarissimi di inizio stagione sono fuori per tutto l’anno (Jackson e Sproles, che probabilmente lascerà il football dopo una lunga e felice carriera). I miglior wr (Jeffery) e il miglior rb (Howard), guardano la partita da bordocampo per infortuni vari. E persino l’ottimo rookie Sanders si è fatto male durante il match. Ci sarebbe voluta una invenzione per vincerla, e c’è stata, ma da parte Patriots. Il td decisivo ha visto Brady darla a Edelman in versione qb d’elite, lancio perfetto per un compagno solo soletto in end zone. New England e il suo coach ne sanno una più del diavolo. Dall’altra parte Wentz predica nel deserto di…attaccanti e deve registrare l’ennesimo, terribile, drop in end zone di Agholor, l’ombra del ricevitore di un paio di anni fa.

Prescott alla grande

In un match più difficile del previsto nonostante l’assenza della stella dei Lions, Stafford, i Cowboys incrementano la loro leadership nella division che li riguarda. Benissimo Dak Prescott (che tiene banco anche per le movenze del suo riscaldamento pre-gara, ribattezzato Dak Dance e imitato anche dal compagno di squadra Elliott) che scollina le 400 yard di lancio e disputa un’altra gara perfetta. Anche per lui, quest’anno, un significativo progresso di prestazioni.

Il ritorno di Brissett e di Foles

Due ritorni in campo, due esiti differenti. Brissett guida i Colts alla vittoria. Foles, l’eroe del Super Bowl di Philadelphia, reduce da un infortunio più lungo e più grave, poco può. Ma firma due td pass mostrando di avere recuperato la condizione.

I risultati

Atlanta 29 CAROLINA 3

Dallas 35 DETROIT 27

INDIANAPOLIS 33 Jacksonville 13

Buffalo 37 MIAMI 20

BALTIMORE 41 Houston 7

MINNESOTA 27 Denver 23

NY Jets 34 WASHINGTON 17

New Orleans 34 TAMPA BAY 17

SAN FRANCISCO 36 Arizona 26

OAKLAND 17 Cincinnati 10

New England 17 PHILADELPHIA 10

LA RAMS 17 Chicago 7







