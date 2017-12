A un turno dalla fine non tutti i giochi sono fatti ma l’ultima giornata emette altri verdetti: Chiefs, Rams e Saints ai play off. Agli Eagles la possibilità giocare in casa la (o le?) partite più importanti della stagione. Merita una menzione a parte, finalmente, San Francisco, con Garoppolo le sta vincendo tutte.

Foles non brilla, che fatica per gli Eagles

Partita soffertissima per gli Eagles. Foles non si ripete. E subisce anche un intercetto. Ma soprattutto appare lento e la attuale linea offensiva non regge i suoi tempi. Bravo Ajayi a trasformare un passaggino in td. Poi quasi nulla in attacco mentre la difesa torna a splendere e limita dei Raiders ancora motivati e con un Lynch de luxe. Da registrare due errori dei kicker. Giorgio Tavecchio realizza un field goal e un addizionale ma sbaglia un calcio da tre punti che, a conti fatti e col classico senno del poi, sarebbe stato fondamentale realizzare. Carr si fa intercettare nel momento topico e le Aquile vincono una gara per loro importante perchè dà il vantaggio del fattore campo durante tutti i play off (e in casa Phila le ha vinte tutte). Ma i dubbi dopo il ko di fenomeno-Wentz sono naturalmente aumentati dopo la mediocre prestazione di Foles con i Raiders. Addirittura non pervenuto il ricevitore Jeffery, che con Carson, spesso, aveva fatto la differenza. “Devo fare meglio e soprattutto nei terzi down”, ha fatto autocitica il numero 9 di Philadelphia. Non c’è dubbio: la media dei terzi down conquistati è crollata senza il qb titolare. “Abbiamo comunque trovato il modo di vincere, è non è poco”, ha cercato di passarci su il coach di Phila. Vero anche questo, ma sa bene che se l’attacco guidato da Foles non farà molto, molto di più, la splendida stagione sin qui giocata avrà poco seguito. Sarà importante vedere che scelte farà il coaching staff per l’ultima, ormai inutile, sfida contro Dallas. Se risparmierà Foles o se lo rischierà per almeno il primo quarto per non fargli perdere il ritmo e oliare ancora i meccanismi. Ugualmente, è probabile che risparmi molti minuti ai ricevitori e ai running back titolari. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque con Foles Philadelphia ne ha vinte tre su tre.

Lynch in forma troppo tardi. Il bilancio di Tavecchio

Partiamo subito dall’italiano. Giorgio Tavecchio ha commesso il suo quinto errore stagionale sui field goal (quindici quelli che hanno centrato i pali). Gli sta capitando spesso nelle ultime settimane. E’ come se avesse perso sicurezza. Soprattutto quando il pallone è posizionato sul lato sinistro. Contro Phila ha realizzato un altro fg e un punto addizionale dove, invece, è praticamente perfetto: sinora ne ha fallito soltanto uno e per giunta per via di uno snap disgraziato. Ha segnato complessivamente 77 punti e nei kick off ha mostrato grandissimi miglioramenti. Insomma, considerando che era alla sua prima stagione, un rookie quindi, e in un team che, rispetto allo scorso anno, ha stentato non poco fallendo i play off, credo che la stagione di Giorgio resti positiva. Ha dimostrato di poter stare nel grande giro. Ma è anche vero che dovrà lavorare molto in post season per migliorare ancora e posizionarsi in un range alto per gli standard della lega. Rimarrà ai Raiders? Difficile rispondere adesso. Di certo Giorgio è un kicker da Nfl e non lo diciamo per spirito di bandiera. E, parlando dei Raiders, passiamo a Marshawn Lynch. Vederlo di nuovo correre alla vecchia maniera soltanto nelle ultime gare aumenta il rammarico per i fan di Oakland. Fermo da un anno, la “Bestia” del football ha avuto bisogno di molto tempo per ripartire come sapeva fare a Seattle. E quando lo ha fatto la squadra era già in difficoltà grosse. Sarebbe bello che non mollasse e rivederlo il prossimo anno, in forma come nelle ultime gare, a giocare per la “sua” Oakland.

La frecciata di Carr

Amareggiato e velenoso il commento di Derek Carr (che ultimamente ha commesso alcuni errori fondamentali per le sconfitte dei suoi Raiders) a fine gara: “Se Philadelphia giocherà così uscirà molto rapidamente dai play off…”.

Steelers facile, bye conquistato

Pittsburgh asfalta quel che resta dei Texans e accumula venti punti di vantaggio nel primo tempo che diventano 27 (a zero) nel terzo quarto. Non c’è gara e bye conquistato. L’assenza di un fuoriclasse come Brown non si è sentita. Pitt d’altronde ha così tante armi offensive e il “vecchio” Roethlisberger che ha ancora un gran braccio. Da registrare una folle ricezione di DeAndre Hopkins, stellare wr dei Texans che ha agganciato un lancio impossibile con una sola mano, ha perso momentaneamente la palla mentre ricadeva a terra dal gran balzo fatto ma la ha recuperata usando l’altra. Roba da fantascienza. Roba da Nfl.